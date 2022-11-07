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【專訪】陶冬：石油暴利稅是拜登政治秀　效果未必理想（有片）

07/11/2022

　　面對9月底下探83美元的國際油價，近日再度逼近100美元，美國總統拜登揚言，如果美國的石油巨企不增產，「他們的超額利潤需要繳納更高的稅和面臨其他限制。」瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時就此稱，拜登將矛頭指向石油公司，當然有政治原因，既是做給選民看的，也試圖掩蓋自己在增加石油產量上的無能，但其實暴利稅的效果未必理想。


　　他指，石油暴利稅在美國早有先例，1980年，吉米．卡特為應對第二次石油危機和通脹推行了暴利稅，但短期內並沒有對油價和物價帶來太大影響，最終還是依靠聯儲極端的貨幣緊縮政策控制住通脹。暴利稅在十年中總共收上來800億美元，比預期的少了80%，卻衝擊了石油業投資信心，擾亂了經濟的資源配置，最後里根政府廢除了這項法案。


石油需求注定見頂 油企拒擴投資


   　為甚麼面對巨大利潤，石油公司不願意投資？陶博解釋，這是因為在美國2050年實現碳中和目標之下，作為主要化石能源的石油，宿命已經被決定了；此外，石油生產需要龐大的前期投資，令石油公司望而卻步。


   　國際能源組織（IEA）的長期預測顯示，全球石油需求將在2030年的中期達到頂峰，所以這個時候不投入巨額資金擴張，是有商業道理的。


   　但是，暴利稅是有政治道理的。美國財政赤字龐大，一旦明年美國經濟進入衰退，無論聯邦政府還是地方政府都會打石油行業的主意。加上全世界多數政府的執政理念都在向財富分配方向傾斜。暴利稅相對而言是政治阻力較小一種均貧富，哪怕這並不能改變能源領域投資不足的現實。

 

 

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