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【虛幣世界】Solana原生幣急跌，市場關注中期選舉

08/11/2022

　　由於Alameda Research與Sam Bankman-Fried的FTX交易所的「暴雷事件」持續，其中Alameda 持有 2.92 億美元的「未鎖定 SOL」、8.63 億美元的「鎖定 SOL」和 4100 萬美元的「SOL 抵押品」，分析相信是 Alameda可能會試圖拋售其SOL代幣以增加流動性，SOL最近在過去24小時下跌6%以上。


　　另外，市場關注美國中期選舉，股市開始上漲，納斯達克指數和標準普爾500指數上漲近一個百分點，而道瓊斯工業平均指數 (DJIA) 收盤上漲 1.3%。避險黃金也加入了升幅行列，儘管漲幅很小，但上漲了 0.1%。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報20550.45(美元．下同)，跌0.195%(24小時比較．下同)；以太幣現報1565.75元，跌0.15%；艾達幣報0.4017元，跌0.57%；瑞波幣報0.4641元，跌0.13%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php

又或者去Down App:
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