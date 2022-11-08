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商湯曾再飆逾一成3日累漲五成　二線科技股可追落後？

08/11/2022

　　近期港股氣氛有改善，很多重磅科技股都升勢凌厲，內地人工智慧(AI)「獨角獸」商湯(00020)昨日(7日)亦受捧，收市升35%報1.8元，成交達15億元。商湯今日(8日)一度再升逾一成，3日累升五成。消息面上，國務院最新公布白皮書指會大力培育AI等技術應用，另瑞信引述商湯管理層指集團智慧城市業務正在復甦。其實消息面不算很強，商湯突爆升更有可能是因二線科技股追落後，商湯之前股價低殘，遂成博反彈目標。

 

(商湯網頁視頻截圖)


國務院白皮書：大力培育AI等技術應用　向智能化加速躍升


　　國務院新聞辦公室昨日發布《攜手構建網路空間命運共同體》白皮書指，中國去年數字經濟規模達45.5萬億元人民幣，佔國內生產總值比重為39.8%。另白皮書除提及中國5G網路、北鬥衛星導航系統等成果，也提及中國大力培育人工智慧、物聯網、下一代通信網路等新技術新應用，推動經濟社會各領域從數字化、網路化向智能化加速躍升，進入創新型國家行列。


　　國家網際網路信息辦公室國際合作局局長祁小夏則指，個別國家以「國家安全」濫用出口管制，重申中國政府反對將技術問題政治化，反對部分國家違反市場經濟原則和國際經貿規則，不擇手段打壓遏制他國企業，「脫鈎斷鏈」會製造分裂對抗，只會傷人傷己，合作共贏才是唯一正道。

 

瑞信：商湯管理層稱智慧城市業務復甦　下半年收入增15%

 

　　另外，瑞信上周發表報告，引述商湯管理層表示，隨著內地減少大規模封鎖社交距離措施(特別是在一線城市)、較低線城市項目正在推進之中，旗下智慧城市業務正在復甦，而內地政策正激勵數字經濟發展，並推動人工智慧滲透。商湯管理層預計今年下半年收入按年增長10%至15%，而一線城市業務屬優先選項，相關人工智慧攝像頭的普及率約為1%。不過，瑞信沒有將商湯納入研究範圍，並無給予其投資評級及目標價。

 

(商湯網頁視頻截圖)

 

連敬涵：二線科技股追落後　商湯微盟值博

 

　　除上述消息外，商湯股價及成交異動更有可能因二線科技股追落後。國泰君安國際投資策略師連敬涵表示，恒指後市大有機會繼續上升，上星期已收復20天線，昨早跌後反彈兼成交額大增，證明上升動力維持，下一關將挑戰50天線(約17500點)，但過去反彈突破20天線都未有超過4日，目前大市未確立轉勢時候，值得入手低殘股份博反彈，而不少二線科技股為值博之選，如商湯及微盟(02013)等追落後之勢強勁。

 

上半年虧損收窄至32億人幣　9月共回購7次


　　值得留意，商湯今年上半年虧損由上年度同期37.03億元(人民幣．下同)收窄至31.58億元。期內營收按年跌14%至14.15億元，其中新興業務智慧生活及智能汽車板塊收入高速增長，前者按年大增98%，佔收入比率由上年9%大增至21%；後者收入亦大增71%，貢獻佔比由4%升至9%。另商湯9月共在市場回購7次，其中9月26日回購300萬股，每股回購價介乎1.91至1.96港元，涉資585.62萬港元。


　　不過，商湯研發支出逐年增加，一直在「燒錢」，2018至2021年四個年度共蝕近380億元，未來幾年可能仍會繼續「燒錢」，彭博綜合券商平均預測，商湯2022年將蝕47億元，2023年將蝕37億元，2024年將蝕35億元，2025年將蝕32億元。

 

　　另值得一提，據最新淡倉申報，商湯至10月21日淡倉倉位達3.88億股，較8月底大增3.2倍。雖然相關股份只佔商湯已發行股本1.493%，但IHS Markit估算，撇除大股東等受限制股份，商湯淡倉規模相當於自由流通股本的22%。商湯今日股價波動，半日升2.22%收報1.84元，連升3日，累升48.39%，最多曾升13.33%高見2.04元，亦曾倒跌1.67%至1.77元。另主要於內地從事提供企業級AI解決方案的創新奇智(02121)昨三連升創兩個月高，今日則見回吐，半日跌0.91%報21.8元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

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