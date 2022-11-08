  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】建銀國際點評內險股　一click就知道

08/11/2022

 

 

 

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

68.550

異動股

03690

美團－Ｗ

150.900

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.820

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 68.600
  • 03690 美團－Ｗ
  • 150.500
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.820
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 70.950
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 31.400
股份推介
  • 00855 中國水務
  • 5.860
  • 目標︰$6.43
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 60.850
  • 目標︰$70.00
  • 01052 越秀交通基建
  • 3.170
  • 目標︰$4.20
  • 03690 美團－Ｗ
  • 150.500
  • 目標︰$173.00
  • 00746 理文化工
  • 5.450
  • 目標︰$6.24
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 248.000
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.820
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 68.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 10.180
  • 00388 香港交易所
  • 262.400
報章貼士
  • 00354 中國軟件國際
  • 5.980
  • 目標︰$7.00
  • 00659 新創建集團
  • 6.010
  • 目標︰$8.00
  • 02060 浦江國際
  • 2.090
  • 目標︰$3.20
熱炒概念股
即時重點新聞

08/11/2022 10:03  【新冠肺炎】李家超:「黃碼」不會取消，與內地商討通關未停頓

08/11/2022 09:58  【新冠肺炎】李家超:放寬政策有優次，需要有序、穩妥

08/11/2022 09:26  《異動股》吉利(175)開升近2%，10月總銷量按年增36%

08/11/2022 08:57  【新冠肺炎】廣州增逾二千五宗本土，延長海珠區防控措施至周五晚

08/11/2022 08:11  【國際要聞】美國中期選舉開鑼，馬斯克呼籲獨立選民投票給共和黨

08/11/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４８﹒９９億元，買騰訊沽中移動

08/11/2022 08:16  【大行炒Ｄ乜】中信證券降吉利目標至１８，野村升舜宇至買入

04/11/2022 17:41  《嚟緊炒Ｄ乜》諾誠健華將派季績，走勢圓底回升不妨跟一轉

08/11/2022 09:42  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９８，美元兌人幣跌報７﹒２２２６

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

【新冠肺炎】李家超：多項盛事舉行展現香港活力　不會取消「黃碼」
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】建銀國際點評內險股　一click就知道
人氣文章

新聞>市場動向

螞蟻銀行（香港）推Ant Bank PayLater 登陸AlipayHK 先買後付聯乘電子錢包 以期帶動本港線上商戶和淘寶銷售增長
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

獲觀眾舉牌封「視帝」 林敏驄自嘲買粉絲︰使咗好多錢
人氣文章

玩樂 What’s On

秋天就是要行山！綠惜地球8條大嶼山郊遊路線推介：一次去晒15大景點／大東山睇芒草打卡／3個鐘行完嶼東 1
人氣文章

著數速遞

雙11搶購攻略｜Dyson吸塵機官網價激減$1,400！豐澤、蘇寧等3大網店11.11優惠大晒冷！過萬家電、電子產品低至1折！部分$11開搶？
DIVA CHANNEL
人氣文章

ArtInvest．Bosco Hong、Helena Hau

ArtInvest：怎看施政報告的文化藝術政策？如何維持香港藝術品交易重鎮的地位？藝術品投資者最需要甚麼？
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

這時勢、市道，開拍賣行是不是一條財路？一間拍賣行最值錢的資產是甚麼？
人氣文章

Beauty

Editor’s Pick：3款低於千元、高性價比倒數月曆，每天拆一格，找到屬於那天的驚喜！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
每3人就有1人經歷「生蛇」！後遺神經痛可持續數年！邊兩類人屬高危最好打針？
人氣文章
又到打風季節！8號風球殺到？營養師儲糧罐頭推介：吞拿魚 VS 三文魚，哪一款較健康？
人氣文章
嗜辣愛油膩食物，或只食白肉滴油不沾，都會引導脫髮！營養師推介4大護髮營養素
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/11/2022 11:55
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/11/2022 11:55
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/11/2022 11:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/11/2022 11:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章香港要聞08/11/2022
【新冠肺炎】李家超：多項盛事舉行展現香港活力　不會取消「黃碼」
人氣文章大行報告08/11/2022
【大行炒D乜】建銀國際點評內險股　一click就知道
人氣文章市場動向08/11/2022
螞蟻銀行（香港）推Ant Bank PayLater 登陸AlipayHK 先買後付聯乘電子錢包 以期帶動本港線上商戶和淘寶銷售增長
人氣文章開市Good Morning08/11/2022
黃瑋傑：港股氣氛好轉兼成交配合　恒指重上萬七在望
人氣文章財經熱話08/11/2022
【虛幣世界】Solana原生幣急跌，市場關注中期選舉
人氣文章中國故事07/11/2022
《神州經脈》貿易陷收縮大遜預期　外儲反彈脫離低位　A場全線升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

「吾港吾知」懷舊美食夜——長知識的歡樂晚宴

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金