鋰價屢創新高 績優獲大行唱好 贛鋒天齊連日造好

近年新能源汽車市場產銷兩旺，鋰電池需求不斷增長，鋰價屢創新高，今日(8日)電池級碳酸鋰均價每噸升至57.9萬元(人民幣．下同)續創新高，刺激港股兩隻鋰礦龍頭贛鋒鋰業(01772)(深：002460)及天齊鋰業(09696)(深：002466)繼續造好，已連升3日，其中天齊今日升近半成。受惠鋰價高企，兩間公司早前公布的業績理想，獲大行唱好，如鋰價繼續上漲，相信股價升勢有餘未盡。

天齊鋰業江蘇張家港生產基地(截自天齊網頁)

電池級碳酸鋰均價升至近58萬 大和料漲至60萬



上海鋼聯數據顯示，今日電池級碳酸鋰現貨均價每噸上漲0.3萬元，至57.9萬元，續創歷史新高。據富寶資訊監測，目前內地鋰電產線滿負荷生產，電芯材料供需緊平衡。當前中國正在建設新型能源體系，儲能市場井噴，國內國外訂單均大幅提升，碳酸鋰供不應求現象加劇，鋰需求短期內持續向好。



大和料碳酸鋰價將漲至60萬元，但當明年新能源汽車需求疲軟，將拖累電池及鋰需求導致鋰價回調。西南證券則認為，受成本支撐和供需收緊影響，四季度鋰鹽價格有望繼續保持強勢；長期來看，動力電池裝機量環比增速放緩，鋰礦推遲供應量集中釋放，鋰鹽價格將緩慢回落。另東莞證券指，目前鋰鹽供給端未有明顯增量，隨著政策持續發力以及四季度新能源車銷售旺季到來，鋰板塊下游新能源領域需求將維持高景氣。





贛鋒上季純利升6倍 瑞銀料投資者有正面反應看98元

受惠產品價量齊升，贛鋒及天齊都交出亮麗業績。贛鋒早前公布第三季純利約75.41億元，同比升6.14倍；營業收入約1317億元，升3.4倍。首三季純利約148億元，升約5倍；營業收入約276億元，升2.91倍。另集團指，在江西省上饒市橫峰縣投資建設年產600萬噸鋰礦採選綜合利用項目，以及年產5萬噸電池級鋰鹽項目，並與橫峰縣人民政府簽署投資協議。

瑞銀發表報告稱，預計投資者對贛鋒業績表現有正面反應，維持「買入」評級，目標價98港元。國元國際則認為，新能源需求與鋰礦供給增速匹配，新能源汽車2023年全球銷量或達1300至1500萬輛，比2022年增加400至500萬輛，鋰離子儲能電池將加速增長，2023年鋰價有一定支撐。贛鋒一方面不斷擴大鋰鹽產量，另一方面依託自身優勢進軍動力電池打造第二成長曲線，中長期業績增長有保障，首予「買入」評級，目標價73.5港元。



另興業證券指，贛鋒作為全球鋰鹽龍頭，打造「鋰資源+鋰鹽+電池生產及回收」產業鏈閉環，2022年利潤預計大幅增長，鋰鹽產能大幅擴充，龍頭地位穩固；公司鋰電池業務多點布局，固態電池在業內率先實現產業化，打造第二增長曲線，維持「審慎增持」評級，目標價72.53港元。





天齊上季多賺逾11倍 大和升評級至買入目標價90元

至於天齊鋰業，第三季純利56.54億元，同比增長11.73倍，但比較第二季純利70億元，環比下降19.23%。期內收入103.5億元，升5.8倍。公司表示，期內主要鋰產品銷量和銷售均價均較上年同期增長。累計前三季收入246.45億元，同比增長5.36倍；純利159.81億元，同比增長29.16倍。



大和發表報告指，隨著鋰輝石出貨量和第三方處理過程或於第四季恢復正常，預料天齊鋰業第四季收入按季增逾30%，純利則有機會達70億元；同時預料鋰輝石和鋰化合物業務呈按季銷量增長，以抵銷稅收和少數股東權益等帶來的不利影響。大和將天齊2022至24年每股盈測上調11.6%至68.8%，並維持90港元目標價，同時將評級由「跑贏大市」升至「買入」。

天齊收市升4.83%報76元，3日累升13.69%，成交2.13億元；贛鋒升2.97%報65.95元，3日累升13.32%，成交3.84億元。





(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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