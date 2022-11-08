【專訪】陶冬：祈盼「好通脹」 日本豪賭零利率（有片）

一年前還深陷通縮的日本，10月核心CPI錄按年升3%創出近8年最高，但日本央行仍執意堅守零利率政策，並不惜大燒銀紙捍衛日圓，到底有何玄機？瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時就指，這要從日本失去的三十年講起，而日本銀行的核心邏輯是，既然CPI已經啟動，最好多堅持一下，等到工資上漲開始後再作政策調整。

他解釋，90年代初日本房地產泡沫破滅後，由於政策失誤和銀行僵屍化，日本經濟缺少了投資意欲，生產線大量外移，就業機會消失，導致了二十幾年的通縮現象。由於通縮預期，企業不願意投資，家庭不願意消費。央行用盡洪荒之力，也無法把通貨膨脹推到2%的政策目標。

儘管今年俄烏衝突導致能源價格大漲，日本CPI亦已突破2%關口，但是這幾乎全部來自能源價格，消費信心並沒有上升，工資也未見漲。

他續稱，在日本，通脹有「好通脹」和「壞通脹」之分。工資上漲帶來的通脹是「好通脹」，因為它帶動消費；光物價上升的通脹是壞通脹，因為它蠶食購買力。日本央行行長黑田東彥現在是想在壞通脹上衝浪，直至達到好通脹的彼岸。

全身而退需滿足五大條件

陶博認為，黑田重啟日本通脹預期，並在國債、匯率市場上全身而退，不是不可能的，不過需要5個條件同時得到滿足：一，日本企業願意明顯調高工資；二，日圓匯率得以穩定；三，足夠有效的市場溝通令國債市場不出現恐慌；四，美聯儲停止加息，甚至減息；五，日本經濟走強而美國經濟進入溫和衰退。

他直言，日本央行自9月起先後發動了四次大規模外匯市場干預，耗資規模超過620億美元，是一場豪賭，但上述5大條件「沒有一條是容易做到。」

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