《神州經脈》內地疫情急升溫 鐘睒睒再登中國首富 股匯齊收跌

國家衛健委重申堅持動態清零不動搖的同時，內地疫情急劇升溫，周一（7日）新增本土確診及無症狀感染合計7475宗，按日再增三成六，創今年5月1日以來逾半年新高，廣州市局部封城持續。維穩格局過後成交快速回落，半導體、白酒、醫藥等外資鍾愛板塊下跌，滬深連升兩日後回調，滬綜指全日跌0.43%，報3064.49點，深成指跌0.58%，創業板指曾挫逾1%，全日跌0.91%。

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兩市全日成交8358億元（人民幣．下同），從萬億關口大幅下滑，按日大跌16.9%，資金循陸股通淨流出近38億元。



據《華爾街日報》引述消息人士報道，中國官員愈來愈關切實行動態清零防疫政策的代價，政府正權衡防疫代價，並評估重新開放對公眾健康等的潛在影響，不過報道預計中國全面恢復至疫情前水平，可能要去到明年底。



今日新聞精選



1. 美國芯片製造商英偉達Nvidia周一表示，公司正在為中國客戶提供名為A800的新型先進芯片，此芯片是面向中國客戶的A100 GPU替代產品，能夠符合美國最新的半導體出口管制措施。據《路透》報道，英偉達一位發言人表示，Nvidia A800 GPU於第三季度投入生產，是面向中國客戶的A100 GPU的另一種替代產品。A800符合美國政府關於減少出口管制的明確測試，並且不能編程。另據德國Elmos表示，政府可能出手阻止集團出售晶圓廠予中資的交易。德國聯邦經濟和氣候保護部已通知各方，Elmos晶圓廠出售中國賽微電子(深:300456)旗下瑞典子公司Silex的交易，「極有可能」在11月9日的內閣會議上被禁止。此外，關於台灣在立陶宛進行首筆投資，在北京，外交部新聞發言人趙立堅周二（8日）回應表示，台海局勢面臨緊張，根源就在於民進黨當局勾連外部勢力，不斷進行謀獨挑釁，拒不認同一個中國原則。他重申，台灣當局任何逆歷史潮流以武拒統的圖謀都必將遭到中國人民的堅決反對，任何勾連外部勢力，都將註定一敗涂地。



2. 美國10月CPI數據將於本周四（10日）出爐，可望影響聯儲局未來加息決策，投資者審慎觀望。人民幣中間價兩連揚至逾一周高，即期匯率（CNY）周二早上高開183點子，全日則跌215點，收報7.2620，止步兩連揚。交易員表示，交易員稱，國內新冠疫情繼續蔓延，中國放鬆疫情防控政策的預期持續降溫，人民幣匯價小幅承壓。花旗的報告表示，未來幾個月出口可能保持低迷，因為當局不會「倉促放棄」動態清零政策。瑞銀大中華區首席經濟學家汪濤指出，美聯儲或在未來幾個月進一步收緊政策，而中國經濟增長仍將疲軟，預計美元兌人民幣年底將在7.25左右；鑑於支持美元兌其他主要貨幣走強的因素，可能在明年一季度的某個時候達到7.5。NatWest Group首席中國經濟學家劉培乾表示，市場仍需耐心等待防疫政策的更大幅度放鬆，預計美元/在岸人民幣近期內將在7.15-7.30區間波動。國家外管局國際收支司前司長管濤最新撰文表示，今年以來，人民幣匯率調整主要是資本流動特別是短期資本流動驅動，但第三季度開始外資減持勢頭有所減緩。而穩匯率的關鍵是改善國內經濟前景，提振市場信心。



3. 中國外交部公布，國務委員兼外長王毅應約同澳洲外長黃英賢通電話。王毅表示，中澳共同利益遠大於分歧。中澳關係緩和改善符合雙方根本利益，也符合兩國人民和國際社會的共同期待。雙方應繼續堅持全面戰略夥伴關係基本定位這一共識，秉持相互尊重的精神，本著求同存異的態度，朝著互利共贏的目標做出努力，推動兩國之間重建互信，兩國關係重回正軌，在此過程中，逐步解決各自的合理關切，並共同為應對當前全球性挑戰作出積極貢獻。中方又引述黃英賢表示，近段時間，澳中保持有效溝通接觸。經過不懈努力，兩國關係出現積極變化。澳方將繼續堅持一個中國政策，在相互尊重基礎上同中國發展更加穩定、互惠互利的關係。良好的澳中關係與維護各自國家利益並不矛盾，澳方無意放大存在的分歧，願在澳中全面戰略夥伴關係框架下，以負責任的方式妥處具體問題，持續朝著改善並加強澳中關係這一方向做出努力。



4. 內地疫情急劇升溫，周一新增本土確診及無症狀感染合計7475宗，按日再增三成六，創今年5月1日以來逾半年新高。廣東周一新增2528宗新冠病毒本土個案，新增本土感染人數創新高，廣州佔2377宗。其中情況最嚴峻的海珠區，原定結束為期三天的社會面防控措施，當局宣布延長多四天至11月11日午夜。廣州市衞健委副主任張屹表示，目前海珠區仍是本輪疫情防控的主戰場，為進一步遏制海珠疫情快速上升勢頭，穩控全市疫情，當局全面統籌抗疫資源，支持海珠戰役。除了海珠區，花都區、荔灣區及越秀區等部分區域周一起實施臨時管控措施，包括民眾需要足不出戶等。上海周一新增本土無症狀感染者3例，在隔離管控中發現。中共二十大後，內地「動態清零」鬆動的傳言接連傳出，當外界紛紛憧憬之際，國家衛生健康委新聞發言人米鋒在上周六（5日）重申要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針不動搖。而據《華爾街日報》最新報道，中國官員愈來愈關切實行動態清零防疫政策的代價，正在考慮逐步重新開放，但進展緩慢，也沒有設定時間表。



5. 恒大地產11月7日公告，旗下「19恒大01」、「19恒大02」兩債券今年第二次債券持有人會議分別表決通過了《關於調整「19恒大01」債券利息兌付安排的議案》、《關於調整「19恒大02」債券本息兌付安排的議案》，兩項議案通過率均在半數以上。至此，「19恒大01」、「19恒大02」兩隻債券的本息兌付將再度展期。據此前公告，「19恒大01」將調整至2023年5月6日完成支付。而「19恒大02」兌付日調整為2024年5月6日，若投資者第3年末行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為2023年5月6日。另上海本地媒體引述數據指，今年10月上海二手房成交量為1.6萬套，延續了8月以來的下行趨勢，成交均價與9月持平。報道指，在7月份二手房成交量重回2萬套高點後，此前因疫情而積壓的需求逐漸釋放完畢，成交量也呈現逐月微跌的走勢。此外，雙十一期間深圳新房項目加大折扣力度。深圳一位房企人士指出，除了出險企業，當下部分央國企和優質民企的促銷力度反而更大，或因這些房企急於在四季度衝刺業績。美聯物業全國研究中心公布的數據顯示，10月深圳全市共網簽3328套一手住宅，環比下跌7.9%，同比下跌29.4%。



6. 國務院總理李克強11月8日至13日出席東亞合作領導人系列會議、並對柬埔寨進行正式訪問。在正式訪問前夕，李克強在柬埔寨柬、英、華文主流媒體發表署名文章稱，中國堅持對外開放基本國策不動搖，將深化簡政放權、放管結合、優化服務改革，持續打造市場化法治化國際化營商環境，讓中國始終成為開放的高地、投資的熱土，與世界共享發展的機遇。中國願與東盟共同建設好清潔能源合作中心，實現地區的綠色、低碳、可持續發展；中方始終堅定支持東盟團結和中心地位，讓彼此的朋友圈良性互動、並行不悖。此外，國務委員兼外長王毅7日應約視頻會見聯合國大會主席克勒希。王毅重申，中國將堅定不移走綠色低碳可持續發展道路。中方一貫支持聯合國事業，支持聯大發揮重要作用。將一如既往參與應對氣候變化國際合作，積極參與氣候變化主要渠道談判，向發展中國家提供力所能及的支持幫助，為推動《聯合國氣候變化框架公約》第27次締約方大會（COP27）成功作出積極貢獻。中方還願通過落實全球發展倡議加強同各國水資源交流合作。王毅又稱，面對反全球化逆流，中國主張堅持經濟全球化正確方向，反對「築牆設壘」、「脫勾斷鍊」，推動建設開放型世界經濟，促進全球共同發展。



7. 2022胡潤百富榜周二發布，農夫山泉(09633)68歲的鐘睒睒以4550億元的財富第二次成為中國首富，財富比去年增長17%。鐘睒睒亦創造了二十多年來中國首富財富的最高紀錄。字節跳動39歲的創始人張一鳴財富雖比去年下降28%，但仍以2450億元位列第二，排名不變。寧德時代 (深:300750)54歲的曾毓群財富比去年下降28%，以2300億元位列第三，排名不變。第四至第十名分別是，長江集團創始人李嘉誠及其家族、騰訊(00700)創始人馬化騰、網易(09999)創始人丁磊、美的集團(深:000333)創始人何享健及其家族、牧原食品(深:002714)秦英林錢瑛夫婦、阿里巴巴(09988)的馬雲、拼多多創始人黃崢。在前10名中，有7位富豪的財富較去年縮水。今年共有1305位個人財富50億元以上的企業家上榜，比去年減少11%，上榜企業家總財富比去年下降18%至24.5萬億元。相比去年，今年有293位富豪落榜。其中，涉足房地產行業的最多，佔比14%，其次是大健康行業，佔比12%。

撰文：經濟通中國組

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