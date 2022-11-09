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熊麗萍：內房最壞情況已過　短線首選碧桂園

09/11/2022

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　碧桂園(02007)主動撤銷標普評級，集團指不會影響公司融資能力、償還債務能力，撤銷信用評級對股價孰好孰壞？產油國阿曼預料，油價將於冬季後回落至70美元一桶，如持有油股應趁高位走貨？碳酸鋰價格再創新高，刺激鋰電池股上日逆市向上，惟新能源車銷售疲弱，加上政策隱憂，碳酸鋰價格何去何從？鋰電池股值博率有幾高？

 

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