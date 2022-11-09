內地擴民企債券融資支持工具 內房勁升碧桂園曾飆三成

內地宣布擴容民企債券融資支持工具，部分化解民營房企眼前的流動性危機，另有官媒指在政策支持下房企融資環境正在好轉，加上北京通州台湖及馬駒橋區商品房取消雙限購等消息，刺激部分內房今早(9日)逆市勁升，其中碧桂園(02007)更一度狂飆三成，半日仍升17%，為表現最佳藍籌。不過，有大行不太看好新措施可助深陷債務危機的內房脫困，股價反彈恐曇花一現。

(碧桂園網頁截圖)

人行擴容民企債券融資支持工具 料可支持2500億人幣融資

由人民銀行主管的中國銀行間市場交易商協會公告稱，將2018年設立的民企債券融資支持工具擴容，預計可支持約2500億元(人民幣．下同)民營企業債券融資，後續可視情況進一步擴容。該機構表示，將通過擔保增信、創設信用風險緩釋憑證、直接購買債券等方式，支持民營企業發債融資。



協會未提及擴容後的民企債券融資支持工具將優先支持哪些領域的民企，但協會近期組織了中債增進公司開展了部分民營房地產企業債券融資增信工作，並稱取得良好成效，上周有報道指，協會連同中國房地產業協會、中債增進公司正推進十多家房企增信發債，涉及約200億元。

美銀：對新支持措施感驚喜 惟或對實質市場影響有限

美銀證券發表報告表示，對人行今次推出新支持措施感到驚喜，目前尚不清楚有多少配額是給予內地房地產開發商，但如果分配的全部金額用於房企，2500億額度就相當於具前景開發商候選企業的短期債務總額。近期包括一些陷入困境的內房反彈，可能部分反映了這種政策舉措，但人行將直接為債券購買提供資金超出了該行預期。估計潛在受惠上述消息的內房包括碧桂園、雅居樂(03383)、龍湖(00960)、旭輝(00884)、新城發展(01030)、美的置業(03990)等。不過，這一政策舉措可能對實質市場影響有限，由於購買力有限和內地房價疲軟，購房者持謹慎態度，真正改變內房股總體環境的是實體樓市銷售復甦，但預計在2023年仍將面臨壓力。

野村亦認為新支持措施不足以解決民營房企面臨的財務困境。估計內地新房銷售的長期收縮可能會使今年開發商的資金來源減少3.3萬億元，而開發商在未來幾個月仍面臨愈來愈大的債券償還壓力，另預計至少至明年3月前，內地房地產行業不會發生重大政策變化。





官媒：房企融資環境好轉 上月非銀融資同比升16%

另外，官媒《金融時報》最新報道稱，當前種種跡象表明，在一系列政策支持下，房企融資環境正在好轉，市場預期有所改善。據悉，8月以來中債信用增進投資公司共推進十幾單房企增信項目，支持龍湖拓展、碧桂園、旭輝集團等多家民營房企發債融資83.68億元，累計帶動民營房企發債融資155億元。



數據顯示，2022年三季度末，房地產開發貸款餘額12.67萬億元，同比增長2.2%，增速比上半年高2.4個百分點，結束此前連續15個季度餘額增速下降的態勢。房企非銀融資也在好轉，據中指研究院監測，10月份房地產企業非銀融資總額為556.8億元，同比上升16.4%，年內首現正增長，反映行業融資出現修復跡象，其中房地產行業信用債融資同比上升155.7%。

北京台湖馬駒橋商品房取消雙限購 深圳樓市掀打折潮

此外，樓市調控一向從嚴的北京突放寬限購，台湖、馬駒橋兩地商品住房不再實施通州「雙限」政策，改為執行北京經濟技術開發區商品住房政策有關規定：京籍家庭可擁有兩套住房，非京籍家庭連續5年社保或納稅可擁有一套住房。有業內人士指，這兩個區域的樓市活躍度有望提升，購房需求或將有效釋放。10月北京整體樓市熱度亦回升，新建商品住宅成交環比上升14.22%，同比上升27.79%，不過二手房市場掛牌量正不斷提升，買方觀望情緒較重。

另深圳樓市打折力度愈來愈大。在福田口岸片區，一位新房項目經理向內媒《證券時報》表示，自己售賣的項目「雙11」有活動，在微信小程序上報名活動後，即便最終沒有成交買樓，也可以獲得小禮品；如果成交，更可獲贈家電禮包及減免管理費等。

大摩指內房反彈恐曇花一現 摩通料房產業明年違約率達46%

內房股價表現改善之際，摩根士丹利卻發表報告指，10月內房板塊向下調整30%後，11月初至今卻回彈約17%，相信主要受經濟重啟猜測因素推動，恐只屬曇花一現。投資者對內房仍興趣缺缺，大多數投資者仍觀望更實際的政策支持，或持續的銷售復甦。大摩維持對內房板塊的謹慎看法，由於國策及銷售未見重大改善，建議投資者趁低吸納純國企內房，如中海外(00688)、華潤置地(01109)，對碧桂園、旭輝等民企仍持謹慎態度。至於據報深圳可能啟動房產稅(RET)試點，大摩認為政策最早2026年全國實施，若明年銷售恢復正常，不排除少數上線城市成為試點的可能性。

摩通分析師則預計，中國遭受重創的房地產行業明年的違約率將達到驚人的46%。今年違約率為52%，甚至有國家支持的建築商現在也開始出現問題。如果中國地產行業沒有得到政府的任何支持，2023年該行業的違約率仍可能很高。

碧桂園撤標普信用評級 熊麗萍：不影響股價惟不宜追入



另方面，標普公布，應碧桂園要求，撤銷其發行人信用評級。碧桂園表示，本次評級撤銷不會觸發公司存量債務的加速清償條款，不會對公司的償債能力及融資能力產生不利影響。公司當前基本面沒有發生重大變化，銷售指標穩中向好，而且得益於金融機構對公司的支持及認可，公司於9月在境內資本市場完成了再融資，成本為全市場最低。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，碧桂園股價不會因沒了評級受影響，因股價主要看估值，不過評級會影響其發債，以及銀行借貸與否及借貸息口，惟內房債價早已暴跌，就算有評級也難借到錢，而評級早已下調，借貸息口本就不會平，故評級撤銷與否都無所謂，關鍵仍看怎樣令銷售好轉，使還債還息有改善。

熊麗萍又指，碧桂園今日急升未必純因撤銷評級，而是受市場對內房看法及會否有新政策影響，例如中央早幾日放出訊號，內地房地產可以軟著陸，亦不見內房對內銀有很大拖累，看來內房最壞情況或已過去，但不是所有問題都可輕易解決，故只宜吼位博反彈，不宜追貨，也暫不適宜長線持有，因任何行業板塊經過一輪整改後要重拾升勢始終較難。博內房反彈，也可博碧桂園，因其股價近期波幅最大。

多隻內房股今日勁升，碧桂園半日升逾17%，最多升31.25%至1.89元，成交14.6億元。近日有兩家子公司遭提清盤呈請的龍光集團(03380)昨日急跌15%，今日卻勁彈近三成，旭輝亦飆逾三成。



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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