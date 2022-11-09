《午市前瞻》恒指萬八點料有阻力 鋰價續升贛鋒天齊宜候低吸

恒生指數半日收報16305，跌251點或1.52%，主板成交629.13億元。恒生中國企業指數報5523，跌78點或1.4%。恒生科技指數報3279，跌64點或1.92%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報236.6元，跌9.2元或3.74%，成交39.23億元;美團收報142.1元，跌6.7元或4.5%，成交24.68億元;阿里巴巴-SW收報65.65元，跌1.45元或2.16%，成交22.29億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

(贛鋒鋰業網頁截圖)

溫鋼城：恒指短期料窄幅上落



美國中期選舉正在點票，港股今日低開4點報16552，早段跌幅曾擴大至逾140點。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，美國總統拜登較著力處理對外政策，未能有效壓抑通脹，國內民生受打擊，預期民主黨今次中期選舉失去國會控制權的機會較大。



他續指，若然民主黨在參議院的議席大幅減少，勢令拜登往後推出的經濟政策更加困難，他亦相信共和黨未來會著力針對拜登在抗擊通脹的成效，進一步打擊其民望，而前總統特朗普一旦成功回朝，屆時會再對華態度強硬，對港股並非好事。

另外，溫鋼城表示港股近日走勢略為好轉，並估計在15800有較強支持，18000出現阻力。他預期，港股短期會窄幅上落，並重申長短債息明顯倒掛、加息周期未完、經濟數據疲弱等利淡因素未消除，美國未來總統人選亦會影響內地及本港股市，目前不能確定港股已見底。



贛鋒鋰業宜候至60元吸納



電池級碳酸鋰均價不斷創新高，鋰礦股保持升勢。贛鋒鋰業(01772)上日升2.97%，今日曾經升逾1.8%；天齊鋰業(09696)上日升4.83%，今日曾升逾3%。



溫鋼城表示，全球轉用電動車為大勢所趨，未來對碳酸鋰電池的需求會提高，而上星期加拿大政府基於國家安全為由，下令3間中國企業要將當地營運的鋰礦開採業務出售，令鋰礦供應鏈中斷，進一步推高鋰礦價格。



贛鋒鋰業及天齊鋰業升勢未止，現時是否買入的合適時機？溫鋼城認為，兩者的走勢雖然強勁，但已升至接近嚴重超買，不建議投資者現階段高追。部署方面，他指贛鋒鋰業宜候至60元附近吸納，目標76元，跌穿55元則止蝕。至於天齊鋰業，他指投資者可待股價回至76元買入，並料於85元有阻力，跌穿72元止蝕。

贛鋒鋰業上周四升破50天線後，今早一度升破100天線。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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