恆指失守14900點創逾13年低 程式交易成逆市贏家 成功玩轉市場

上月港股大跌市，恆指一度失守14900點關口，創13年半一來新低，引來股民一片哀號。然而，在香港有一群程式交易投資者逆市突圍，在外匯市場每月回報穩步增長，投資表現依然利好。





恆指失守14900點 環球重大危機



恆指在10月下旬暴跌逾千點，並失守14900點，市場恐慌情緒加劇。



港股短期仍受外圍因素影響而走軟，有專家分析恆指最壞有機會下跌至12000至13000水平。再上一次低位要追溯至2009年5月的15,855點，距今接近十三年半；當時環球亦處於被譽為「金融海嘯」的重大危機之中，現時環球同樣處於另一次危機，加上人民幣在今年餘下日子進一步貶值機會大，難言恆指於14900點就已見底。



在環球熊市持續肆虐之下，恆指將維持易跌難升格局，短期內股票操作的風險極高，在現時香港樓股同時暴跌的大熊市中香港投資者要如何部署呢？逆市中有甚麼值得投資的機遇？





自動程式交易外匯 成現時投資趨勢 : 為何更值得投資？



在樓股市雙雙慘淡的狀況下，素有央行之稱的國際投資機構——國際清算銀行（BIS）在10月27號公佈的數據顯示，在波動加劇的情況下，全球外匯市場的交易量躍升至歷史新高，飆升至7.5萬億美元。



香港亦有不少運用自動程式交易的投資者在逆市成功捕捉外匯入市機會，不斷獲利，甚至有移民港人分享利用程式交易一年已賺取10倍回報，而且當中投資金額只需近兩萬港元，而所承受之風險卻比投資股票和樓市低。程式交易algorithm trading——這一新誕生的突破性投資工具已引來眾多傳統投資者的熱烈討論，成為港人下一條投資新岀路。



到底程式交易為何可以超越普通交易回報？又有什麼因素支持著外匯交易量強勁表現？







外匯市場深度解析 拆解程式交易逆市依然利好原因



大家一定感到疑惑，為什麼炒外匯成為現時外國投資者的首選策略，甚至原本熱衷股市的香港投資者都已經轉戰外匯投資。



其實外匯市場是世界上交易最活躍的市場之一，市場內資金流動性非常高，同時也是一個24小時不間斷的市場，在外匯市場的基本面研究比股票簡單更多。對比股票數量高達千種，數量上多到眼花繚亂，投資外匯單純許多，投資者只需要掌握主要貨幣走勢，包括美元、人民幣、日元、歐元、英鎊、澳元等貨幣。



目前主要貨幣走勢明確：美元加息獨強、歐元為俄烏衝突困擾、日圓續貶、英鎊受國內政局動蕩困擾、人民幣受動態清零政策和房地產市場動蕩的壓力。



相對難以預測的股市，外匯市場相當公開透明，可同時買升買跌，又容易分析走向，投資者只要著重四大基本面：國際政治形式、經濟成長情況、通貨膨脹率和央行利率和貨幣決策，便可做出八九不離十的基本面預測。



近年廣為眾人討論的自動程式交易(Algo Trading)更成為外匯市場最火熱的投資工具，優質的交易程式融合多種不同的技術指標，更結合經濟新聞過濾器，能規避近年頻繁出現的黑天鵝事件帶來的市場動盪，投資者無需再計算或分析這些基本面和指標，而且程式和大數據的計算分析會比人手更精準入市獲利。



再看看香港市場的外匯自動程式交易工具，Forex Forest是全港首間創科企業自行研發自動交易程式，旗下交易程式已連續三年榮獲全球最佳交易程式大獎；同時提供自動程式交易課程供投資者學習，逆市下他們的學生成功透過自動交易程式投資外匯獲利，真實數字回報每年達十倍，程式交易勝率已高達72%，程式交易可以說是早已跑贏逆市，超越傳統股票與基金回報。



即時面對逆市，透過科技也能為投資者捕捉最佳獲利機會，這正正是程式交易最強之處。建議投資者可以多了解外匯市場，透過課程學習Algo Trade知識，掌握自動程式交易的不同獲利方法，充分發揮AI智能投資的優勢。





關於Forex Forest



Forex Forest由 Wayne Ng 創立至今，已成為香港外匯貨幣全自動化程式交易行頭 No.1 企業，近年更獲得多個國際獎，成為全港唯一同時榮獲【傑出 AI 程式交易教育企業獎】 及【傑出 AI 程式交易策略開發企業獎】的企業。企業致力推廣及教育自動程式交易(Algorithmic Trading)，並應用於環球外匯交易市場，教學內容包括程式交易策略、回測技巧、安裝和操作國際交易平台和自動程式交易Expert Advisor(EA)、Algotrading教學等，更提供Forex Forest研發之獲獎交易程式供學員直接使用，為大眾投資者提供多一個極具潛力的環球投資工具及交易市場，引領金融科技的創新。





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