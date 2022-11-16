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聯儲局加息加到你怕？程式交易照賺盡市況 每日可套息6.9%

16/11/2022

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聯儲局本月3號凌晨公布11月議息結果，一如預期加息0.75厘，至介乎3.75至4厘，是連續第4次加息0.75厘，為2008年15年以來最高水平，今年已累計加息375個基點。主席鮑威爾在記者會澄清，聯儲局並未考慮暫停加息，意味著環球經濟充滿挑戰。

聯儲局在最新的議息聲明中表示，委員會高度關注通脹風險，提到「在決定未來加息步伐時，將會考慮到貨幣政策的累計的收緊程度、貨幣政策影響經濟活動和通脹的滯後特質，以及未來經濟和金融發展」。


加息支撐美匯高位   全球瘋狂炒匯

美國目前通脹率仍然超過8%，失業率很低，有可能進一步加息。換言之，全球股市在此之前都會持續疲弱，反而外匯方面，美匯指數有機會扶搖直上，其他非美貨幣會處於弱勢，正是入市好時機。素有央行之稱的國際投資機構——國際清算銀行（BIS）在10月27號公佈的數據顯示，在波動加劇的情況下，大量資金亦開始轉投外滙市場，現時全球外滙市場日均交易量已飆升至7.5萬億美元。

目前主要貨幣走勢明確，相對難以預測嘅股市，匯市更易捕捉走勢：歐元要面對俄羅斯斷供能源；日圓繼續負利率；英鎊受國內政局動盪困擾。外匯成為眾多投資者主攻市場，而自動程式交易(Algo Trading)更成為目前市場最火熱的投資工具，散戶也能運用自動交易程式以極少本金涉足外匯市場，成本低至US$100即可進行投資，而且利用電腦交易程式投資外匯市場獲利的準繩率更可高至80%。


美國加息成入市好機會   AI程式交易每日套6.9%高息

美國加息反而成為利用AI程式交易外匯的好機會？ Forex Forest創始人Wayne Ng創立全港首間研發自動交易程式創科企業，其自家研開發之交易程式更獲全球最佳程式獎項，同時開辦教授自動交易程式課程，鼓勵傳統投資者可以透過學習Algo Trade投資24小時都可雙向買賣的外匯市場，不再需要人手盯盤，或受限於投資股票等單向買賣市場。

對於目前美國高息局勢，Wayne Ng表示程式交易投資者反而可透過自動交易程式進行「套息交易」，輕鬆賺取更高的被動收入。

 


套息交易最基本定義是指借入低息貨幣，並買入高息貨幣（計價資產），而兩者之間存在息差，就是套息交易所要套取的「息」。具體如何運作, 一個例子說明，日圓利息最低，很多人可以乘機進行美元與日圓之間的套息交易。買美元升日圓跌，每1手單每日可以賺取6.9美元的息差，開單成本只是100-200美元。在不波動的市場上，只要操作正確你就有可以每天賺到6.9美元的息差。為做到風險管理操作，同時可以再找一間免利息的券商，買美元跌日元升，利用這個來對沖下跌風險。換言之，利用程式交易進行套息隨時可為投資者帶來每天6.9%的高息回報。

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的確，很多傳統交易員都不支持進行套息交易，因為一旦匯率波動，如不能及時執行對沖買賣很大機會其中一方造成損失，因此傳統套息的投資人必須24小時盯盤注意貨幣走勢風險，隨時按需要將賺到的利潤補回免利息的券商。但是，比起人手盯盤進行套息，電腦程式操盤你又覺得會怎樣呢？優質的自動交易程式可利用AI和大數據精準把握市場即時走勢24小時自動監控價格，再以毫秒快速全自動執行買入賣出、補倉平倉、追賺止蝕等行動，在波動的大熊市環境下仍然可以擊敗風險，為你實施嚴格風險管理。

而Forex Forest 自動交易程式能預測市場走勢及自動尋找合適的時機入市和出市，就算市場千變萬化，其程式的精密系統及演算法仍能模擬出不同市況，助投資者捕獲最佳買賣回報，賺盡各種不同市況。


關於Forex Forest

Forex Forest由 Wayne Ng 創立自至今，已成為香港外匯貨幣全自動化程式交易行頭 No.1 企業，近年更獲得多個國際獎，成為全港唯一同時榮獲【傑出 AI 程式交易教育企業獎】 及【傑出 AI 程式交易策略開發企業獎】的企業。企業致力推廣及教育自動程式交易(Algorithmic Trading)，並應用於環球外匯交易市場，教學內容包括程式交易策略、回測技巧、安裝和操作國際交易平台和自動程式交易Expert Advisor(EA)、Algotrading教學等，更提供Forex Forest研發之獲獎交易程式供學員直接使用，為大眾投資者提供多一個極具潛力的環球投資工具及交易市場，引領金融科技的創新 。


Forex Forest

地址︰香港尖沙咀星光行 8 樓 833 室

營業時間︰星期一至五 10:00-19:00

電話號碼：可致電或 Whatsapp 查詢/報名 +852 6553 0922

Website:  https://forexforest.net/

Facebook:  https://www.facebook.com/ForexForest

Instagram:  https://www.instagram.com/forexforestofficial/

Youtube Channel: https://bit.ly/3hDd0gk

 

Hashtag: #ForexForest #程式交易 #自動程式交易 #演算法交易 #量化交易 #AlgoTrading #AlgoTrade #PythonTrading教學 #ExpertAdvisor #MT4 #MT4教學 #外匯交易 #外匯新手 #Multicharts教學 #WayneSir #交易程式  #AI投資 #美國加息 #聯儲局

 

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