【專訪】澳新楊宇霆：內房下行或加速 最終需政府救市（有片）

隨著內地百強房企10月銷售額錄按年縮水28.4%，首10月累降44%，樓市「金九銀十」希望徹底破滅，澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆接受《經濟通通訊社》專訪直指，內地房地產繼續下調的速度可能會更快。

他表示，房地產產業自「三條紅線」出台以來一路下行，疊加人口增長及工資增長齊放緩，近月看到市場需求對限購鬆綁、下調最優惠貸款利率等救市政策無甚反應。倘若銷售續縮水，可能令市場對樓價的預期更傾向資產價格通縮，「現在可能是一個大家要留意的時點。」他強調，倘若無法穩定價格預期，對中國經濟的影響不單是短期周期性，更是結構性。

房屋屬性或完全變公共服務

聽起來很悲觀，房地產是否有救？他認為，最後可能都要政府出手救市，特別是二十大報告提及「加快建立多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房制度」，未來或形成中國特色的房地產供應。例如現時看到很多「保交樓」樓盤變相成為公租房或棚改式供應，「房屋屬性完全變成公共服務、民生福利」，未來方向將是一個住房需求的政策，而非房地產政策。

撰文：俞瑾

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