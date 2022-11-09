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內地疫情升溫油價兩連跌大行仍看好　中海油硬淨兼息高吼位買

09/11/2022

　　內地近期疫情升溫，但仍堅持動態清零政策，市場擔心會打擊原油需求，油價連跌兩日，昨日(8日)再跌約3%，同時大摩下調三桶油目標價，但「三桶油」今日(9日)卻不見太大反應，其中中海油(00883)仍企穩10元樓上，可能因其穩派高息，兼且近日雖有阿曼能源部長料油價冬季後跌至70美元，但多家大行仍料油價可升至100元以上，其中瑞銀更稱或可見125美元，為油股帶來支持。

(中海油網頁宣傳片截圖)

 

內地堅持清零打擊需求　美國原油庫存增幅超預期

 

　　由國內地新冠疫情升溫，其中廣州疫情嚴峻，連續兩日單日新增本土病例超過2000宗，市場憂慮疫情不利中國石油需求，而內地很大程度上仍堅持清零政策，分析指內地因奉行嚴格的防疫政策，導致多個大城市和地區屢遭封控，向來被視為是拖累原油需求的原因之一。

 

　　此外，美國石油協會(API)數據顯示，截至11月4日當周，美國API原油庫存按周轉升561.8萬桶，遠超市場預期轉增110萬桶，汽油庫存也意外轉增255.3萬桶。美國能源署(EIA)則將明年美國原油產量增長預測下調21%，EIA預計美國原油產量將增加約48萬桶/日，至1231萬桶/日，此前預測的增幅為61萬桶/日。數日前有產油企業負責人警告，通脹以及供應鏈問題將繼續限制產油量。再加上投資者觀望美國中期選舉結果，油價連跌兩日，紐約12月期油昨收市跌2.88美元或3.14%，報每桶88.91美元；倫敦布蘭特1月期油收市跌2.56美元或2.6%，報每桶95.36美元。

 

阿曼能源部長料冬季後油價跌至70美元　瑞銀稱或見125美元

 

　　另方面，石油輸出國組織與夥伴國(OPEC+)成員阿曼能源部長Salim al-Aufi表示，預期冬季後油價將跌至每桶70美元水平，又指不相信目前每桶90美元油價可容易地持續，而該國以每桶55美元油價作為預算假設，為債務支付提供額外緩衝，油價高於該水平的額外收入將用作償還巨額外債，但不預期油價將跌至該水平。他又表示，下月4日OPEC+會議將受歐洲公布明年經濟展望影響，若歐洲預期明年衰退及利率高企，油組將開始考慮是否過量生產問題。


　　不過，多家大行對油價預期恰恰相反，其中瑞銀稱，如果俄羅斯對美國主導的油價價格上限計劃進行報復，原油可能觸及每桶125美元。花旗銀行則警告，如果冬季前供應繼續趨緊，油價可能觸及每桶120美元。另高盛認為，一旦疫情能在冬季被控制，亞洲將在2023年第二季重啟經濟。然而，任何有關亞洲重新開放經濟的消息都可能推動油價上漲，最近幾周亞洲已經增加了原油的進口量，補充枯竭的庫存。高盛曾給出2023年布蘭特原油達到每桶110美元的預測，但如果亞洲提前重啟經濟，將明年油價預測上調6美元；若國際經濟重啟，預期明年油價需上調15美元。 相反，如果維持全球目前的疫情封鎖，明年油價預測需下調12美元。

 

大摩降三桶油目標價　最看好中海油看淡中石化

 

　　雖然現時油價表現仍不太差，但摩根士丹利發表報告指，考慮到下游表現疲軟以及上調無風險利率的預期，下調三桶油目標價，而鑑於最近人民幣貶值，其看好順序依然是中海油、中石油(00857)及中石化(00386)。大摩稱，隨著油價呈韌性及出色的成本控制，中海油維持強勁表現，由於今年首9月的表現優於預期，上調今年純利預測4%，但下調今年每股盈利預測3%，因為中海油最近完成了A股IPO，使流通股數量增加，目標價則由14元下調至13元，維持「增持」評級。


　　大摩續指，由於上游表現強勁，中石油首9月的業績優於預期，上調其今年每股盈利預測5%，維持「增持」評級，惟目標價由5.68元下調至4.38元。至於中石化，因今年油價回落，預計其盈利將因下游業務盈利走軟而受壓，另預計1年布蘭特原油平均價格將保持在每桶100美元以上，中石化下游收益仍將充滿挑戰，因此下調其今年及明年的每股盈利預測8%及18%，目標價由4.73元降至3.84元，維持「與大市同步」評級。

 

熊麗萍：OPEC+不會貿然增產　中海油回至9.6元可買


　　駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，對冬季後油價跌至每桶70美元的看法有保留，OPEC+已關注往後會否因經濟增長放慢令原油需求減少，故縱被要求增產也很審慎，避免油價跌得太急對它們不利。而中海油近期在油價反覆下股價仍突破10元，升得過急，如可回落至9.5至9.6元就買得較放心，9.3至9.4元料是頗硬淨的支持位。此外，看中海油頭三季盈利，已預示今年派息率達9厘，公司又已確保未來3年每年最少派0.7元，即派息最少亦達7厘，息率對股價有支持，既有息收又可博油價上漲，故股價可跑贏其餘油股。

 

　　中海油今日微跌0.2%收報10.18元，成交7.25億元。中石油則跌0.9%報3.3元，中石化無升跌報3.38元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此

 



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