《神州經脈》CPI低預期PPI跌入負值 A場悶跌外資連走三日

外媒預計上月內地生產者物價指數（PPI）和消費者物價指數（CPI）可能同步下降，意味著中國將陷入通貨緊縮。國家統計局周三（9日）早上公布數據顯示，10月PPI同比下降1.3%是2020年12月以來首錄收縮，不過收縮程度小於市場預期，且環比來看仍有0.2%的上升幅度，而10月CPI同比增長幅度2.1%遜預期，環比上漲0.1%。

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在內地持續放水降息的大環境下PPI同比下降，意味著需求顯著轉弱，對中國經濟是一大警號。經濟轉弱及外資撤出聲浪夾擊，儘管地產股受政策利好拉漲，滬綜指午後偏悶跌幅稍擴，全日跌0.53%，報3048.17點，深成指跌0.79%，各類科技概念捱沽，創業板指更挫1.36%。



外資周三通過陸股通流出6.84億元（人民幣．下同），連續三日淨流出。股市成交持續收縮，兩市全日成交7787億元，按日跌6.8%。



今日新聞精選



1. 國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀CPI及PPI數據指，10月份，受節後消費需求回落、去年同期對比基數走高等因素影響，居民消費價格漲幅有所回落。據測算，在10月份2.1%的CPI同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為0.1個百分點，新漲價影響約為2個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.6%，漲幅與上月相同。從環比看，CPI上漲0.1%，漲幅比上月回落0.2個百分點。10月份，部分行業需求有所增加，全國PPI環比小幅上漲，但受去年同期對比基數較高影響，同比由漲轉降。據測算，在10月份1.3%的PPI同比降幅中，去年價格變動的翹尾影響約為負1.2個百分點，新漲價影響約為負0.1個百分點。從環比看，PPI由上月下降0.1%轉為上漲0.2%。生產資料價格由下降0.2%轉為上漲0.1%；生活資料價格上漲0.5%，漲幅擴大0.4個百分點。從同比看，生產資料價格由上漲0.6%轉為下降2.5%；生活資料價格上漲2.2%，漲幅擴大0.4個百分點。



2. 中國銀行間市場交易商協會公告稱，將2018年設立的民企債券融資支持工具擴容，預計可支持約2500億元人民幣民營企業債券融資，後續可視情況進一步擴容。該機構表示，將通過擔保增信、創設信用風險緩釋憑證、直接購買債券等方式，支持民營企業發債融資。官媒《金融時報》最新報道稱，當前種種跡象表明，在一系列政策支持下，房企融資環境正在好轉，市場預期有所改善。據中指研究院報告指，10月房地產企業非銀融資總額為556.8億元，按年上升16.4%，是年內首次出現正增長，其中，房地產行業信用債融資按年上升1.56倍，信託融資按年下降72.1%，ABS（資產支持證券）融資按年上升22.2%。不過，今年內到期債券餘額為1230.8億元，而明年1月到期餘額為1194億元，房企即將面臨新一輪償債高峰，或將再度迎來違約潮。摩根大通預計，中國遭受重創的房地產行業明年的違約率將達到驚人的46%。今年違約率為52%，甚至有國家支持的建築商現在也開始出現問題。



3. 美國中期選舉周二（8日）投票之際，美元連續第3日走軟，美匯指數於紐約尾盤下跌0.47%，至109.60，是9月12日以來最低收盤價。人民幣中間價止步兩連揚，即期匯率（CNY）未有跟隨，周三早上高開298點子，全日漲240點，收報7.2380，收盤價創10月27日以來近兩周新高。瑞穗銀行外匯分析師張建泰表示，中國新冠病例激增可能令人民幣承壓。在缺乏進一步消息的情況下，對於中國將放鬆防疫的樂觀預期正在降溫；投資者也可能尋求在美國中期選舉前夕削減對中國的敞口，預計在岸人民幣兌美元短期內將在7.20-7.30區間波動。外資撤出被視為中資股本輪跌浪的最大因素，國際金融協會（IIF）最新估計，隨著股市下跌，外國投資者上月從中國金融市場撤資88億美元，折合約638億元人民幣，其中大多數從中國股市中出逃，規模達76億美元，折合約551億元人民幣，剩餘則從中國債券市場流出。另據大摩報告計算，中國今年或出現二十多年來首次外國證券投資資金外流，規模可能超過1000億美元。



4. 內地新冠疫情繼續擴散，周二新增本土確診及無症狀感染合計8174宗，按日再增近一成，續創4月30日以來逾半年新高。廣東省仍為疫情重災區，單日新增本土確診及無症狀感染合計2808宗。廣州疫情嚴峻，繼海珠區延長疫情防控措施至周五（11日）後，荔灣區午夜開始亦嚴格控制人員流動，暫定實施至周日（13日）。北京衛健委通報，11月8日，北京新增32例本土確診病例和48例無症狀感染者，72例隔離觀察人員、6例社會面篩查人員。近日北京健康寶彈窗問題多為巿民詬病，北京巿民只要出京便彈窗並且解決非常困難。徐和建稱，將進一步優化進返京防疫政策措施，完善進返京服務系統，拓寬應急救濟渠道，及時響應辦理市民反映和訴求。周二上海新增本土無症狀感染者4例，均在隔離管控中發現。另據《央視》報道，國家民航局通報，10月27日漢莎航空公司LH728航班（法蘭克福至上海）確診新冠肺炎旅客10例，佔比達到該航班入境旅客人數的4%。根據規定，對上述航班實施熔斷措施。國家民航局的最新通報，打破之前市場憧憬的取消國際客運航班熔斷機制。



5. 據德國媒體8日報道，該國芯片製造商Elmos表示，政府可能出手阻止集團出售晶圓廠予中資的交易。德國聯邦經濟和氣候保護部已通知各方，Elmos出售汽車芯片製造廠予中企賽微電子(深:300456)旗下瑞典子公司Silex的交易，「極有可能」在11月9日的內閣會議上被禁止。在北京，外交部發言人趙立堅周三回應表示，不了解具體情況。趙立堅重申，中國政府一直鼓勵中國企業按照商業原則和國際規則，在遵守當地法律的基礎上，在海外開展互利共贏的投資合作。包括德國在內的各國，應該為中國企業的正常經營提供公平、開放、非歧視的市場環境，不要把正常的經貿合作政治化，更不要以國家安全為由搞保護主義。此外，美國白宮宣布，鑑於中國軍工復合體對美國的國家安全外交政策和經濟構成重大威脅，決定延續實施特朗普時期頒發的對華禁令，禁止美國人投資與中國軍方有關聯的中國公司。趙立堅指出，美方延續上屆政府的錯誤做法，出於政治目的，實施針對所謂中國涉軍企業的投資禁令，這完全無視事實和相關公司的實際情況，嚴重破壞了正常的市場規則和秩序，不僅損害中國企業的合法權益，也傷害包括美國投資者在內的全球投資者的利益。中方對此堅決反對。



6. 2022年世界互聯網大會烏鎮峰會周三召開，國家主席習近平致賀信指，中國願同世界各國一道，攜手走出一條數字資源共建共享、數字經濟活力迸發、數字治理精準高效、數字文化繁榮發展、數字安全保障有力、數字合作互利共贏的全球數字發展道路，加快構建網絡空間命運共同體，為世界和平發展和人類文明進步貢獻智慧和力量。阿里巴巴(09988)董事會主席兼首席執行官張勇在全體會議上表示，阿里的成長受益於時代機遇和中國大市場，阿里會始終扎根實體經濟，積極參與網絡空間命運共同體的建設，利用好數字技術幫助中小企業，推動產業變革加速到來。張勇指，儘管疫情反復、全球通脹等挑戰不小，他對未來發展依然充滿信心，信心源於阿里自身發展目標和國家長期發展目標的高度契合，源於全社會對用數字技術促進實體經濟發展的高度共識。阿里作為平台型企業創造社會價值的最佳方式，就是在數字經濟與實體經濟的融合進程中，幫助更多產業，尤其是中小企業共享數字化紅利，創造更多就業機會，讓發展成果更普惠。



7. 中共中央總書記、中央軍委主席、軍委聯指總指揮習近平8日視察軍委聯合作戰指揮中心，表明新一屆軍委貫徹落實黨的二十大精神、全面加強練兵備戰的鮮明態度。習近平強調，全軍要貫徹新時代黨的強軍思想，全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用勁，加快提高打贏能力，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，完成好黨和人民賦予的各項任務。此外，國務院總理李克強抵達柬埔寨首都金邊進行正式訪問，並出席在當地舉行的東盟系列會議和東亞峰會。柬埔寨副首相賀南洪到機場迎接。李克強表示，中國同東盟互為全面戰略夥伴和最大貿易夥伴。當前國際地區形勢複雜深刻演變，各種不確定不穩定因素增多，全球發展面臨前所未有的挑戰。中方期待東亞合作領導人系列會議聚焦發展與合作，堅持多邊主義和自由貿易，堅持開放合作和互利共贏，共同維護全球產業鏈供應鏈安全暢通，攜手應對全球性挑戰，為促進區域經濟一體化、維護地區以至世界的和平穩定與發展繁榮注入新動力。



8. 今年下半年是國企改革三年行動的最後半年，官媒《經濟日報》周三頭版刊文稱，專業化整合成央企改革重點，國企要持續深入推進戰略性重組和專業化整合，特別要在檢驗檢測、醫療健康、裝備製造、人工智能、新能源、雲計算等重點領域和戰略性前瞻性新興產業加快培育一流企業。這篇署名金觀平的文章並引述國資委稱，今後一個時期，央企專業化整合的主要任務是重點圍繞「突出實業、聚焦主業、做精一業」目標，從「進、退、整、合」四個方面加大力度推進工作，包括聚焦重點領域加大國有資本投資布局，堅決退出非主業、非優勢業務資產等。日前有11組央企專業化整合項目集中簽約，項目涵蓋電力供應資源整合、智能製造、股權與資產委託處置等合作領域。截至2021年底，中央企業資產總額達75.6萬億元，比2012年底增長約1.4倍。

撰文：經濟通中國組

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