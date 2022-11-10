  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

林家亨：料恒指於20天線水平整固　喘定後才有望回升

10/11/2022

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　港股本周喘喘氣連跌兩日，恒指上日（9日）收挫近200點，雖跌仍守得住20天線，成交亦維持逾千億。惟北水中止連續24個交易日淨流入，對後市走向有何啟示？北水停買，對大市氣氛又會有甚麼影響？瑞聲科技(02018)今日（10日）派第三季成績表，上日受惠內地蘋果耳機供應鏈商歌爾股份被剔出「果鏈」傳聞帶動，早段一度升逾一成四，收市升幅大為收窄至約3％，績前如何部署？內房上日逆市大升，佔據藍籌榜首五位，但中央屢扶持亦難改善內房企根本財務困局，要炒內房轉身要夠快？

 

 【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

63.250

異動股

01024

快手－Ｗ

41.400

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

26.100

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 63.400
  • 01024 快手－Ｗ
  • 41.300
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 26.050
  • 06185 康希諾生物
  • 112.000
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 65.050
股份推介
  • 01516 融創服務
  • 1.800
  • 目標︰$2.00
  • 01052 越秀交通基建
  • 3.110
  • 目標︰--
  • 02331 李寧
  • 49.300
  • 目標︰$59.30
  • 00855 中國水務
  • 5.710
  • 目標︰$6.43
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 55.900
  • 目標︰$70.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 231.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 63.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 141.400
  • 00388 香港交易所
  • 252.400
  • 00005 滙豐控股
  • 42.050
報章貼士
  • 00960 龍湖集團
  • 14.200
  • 目標︰--
  • 06690 海爾智家
  • 21.650
  • 目標︰$25.00
  • 00688 中國海外發展
  • 16.540
  • 目標︰$19.00
熱炒概念股
即時重點新聞

10/11/2022 09:51  恒指跌幅擴大至逾380點，失守萬六關，比亞迪挫近5%

10/11/2022 08:39  【國際要聞】中期選舉參院競爭激烈，喬治亞州需於下月重新投票

10/11/2022 07:50  《華爾街內望》共和黨紅色浪潮未出現，美股失算道指跌近650點

10/11/2022 07:50  《油金掠影》美國庫存意外大增，國際油價三連挫，美元彈金價跌

10/11/2022 08:26  永利澳門(01128)第三季虧損增至2.42億美元

10/11/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出６﹒９４億元，買騰訊沽恒生國企

10/11/2022 08:07  【大行炒Ｄ乜】多行降領展目標最低５６﹒３，摩通升瑞聲至增權重

04/11/2022 17:41  《嚟緊炒Ｄ乜》諾誠健華將派季績，走勢圓底回升不妨跟一轉

10/11/2022 09:51  《財資快訊》美電升報７﹒８４９７，美元兌人幣升報７﹒２４１９

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《京城近觀》北京馬拉松 排萬難不停步
人氣文章

新聞>開市Good Morning

林家亨：料恒指於20天線水平整固　喘定後才有望回升
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】比特幣價格持續下跌，FTX再跌五成
品味生活
生活
人氣文章

著數速遞

雙11著數｜限時搶國泰優惠機票飛首爾、大阪等11個地方！95折預訂酒店住宿！同場加映：香港航空日本線減價！用邊張信用卡享更多折扣？（附優惠碼）
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

今晚的美CPI
人氣文章

健康大晒

吃晚飯時間都有學問？哈佛研究：呢個鐘數食飯最好！吃對時間除了有助減肥，仲有邊兩大好處？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

秋冬皮膚痕癢、敏感？想不到最能紓緩痕癢的，是平凡的蘆薈！兩款止痕好物推介
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

細味米芝蓮拉丁美洲菜！象拔蚌牛油果粟米餅、北海道甜蝦可可果肉、洛神花法國乳鴿、海蜇蝦頭仙人掌濃湯，精雕細琢不遜法國菜
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

從意外懷孕到成為未婚媽媽，你有後悔過嗎？愛的重擔，從來不止你一個人在承受
健康好人生 Health Channel
人氣文章
最新疫情｜新增4,570宗本地個案！多13名患者離世，11間院舍有人染疫 10
人氣文章
意外頻生，十一月一日的憂愁！今期素食譜：溫暖心靈「薑絲豆皮炆南瓜塊」
人氣文章
低血壓可大可小？中醫：長期低血壓屬「虛勞」！兩款湯水補氣養血、養心健脾
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/11/2022 11:11
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/11/2022 11:12
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/11/2022 11:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/11/2022 10:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事10/11/2022
《京城近觀》北京馬拉松 排萬難不停步
人氣文章開市Good Morning10/11/2022
林家亨：料恒指於20天線水平整固　喘定後才有望回升
人氣文章財經熱話10/11/2022
【虛幣世界】比特幣價格持續下跌，FTX再跌五成
人氣文章中國故事09/11/2022
《神州經脈》CPI低預期PPI跌入負值　A場悶跌外資連走三日
人氣文章財經熱話09/11/2022
內地疫情升溫油價兩連跌大行仍看好　中海油硬淨兼息高吼位買
人氣文章生財有道09/11/2022
【高息定存】渣打加入「搶錢」戰　年息4.8厘吸客
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金