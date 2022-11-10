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同是蘋果槪念股　瑞聲績前獲摩通唱好要追入？　抑或轉吼舜宇？

10/11/2022

　　瑞聲科技(02018)昨日(9日)受歌爾股份(深：002241)疑丟蘋果耳機訂單刺激，一度升近一成半，今日(10日)派第三季成績表前，又獲摩通上調評級兼大升目標價至23元，股價今早逆市再飆一成。另一蘋果概念股舜宇光學(02382)公布10月車載鏡頭出貨量大增，手機攝像模組及手機鏡頭出貨量亦按月回升，獲大摩唱好，股價先急跌後倒升。瑞聲及舜宇，哪隻更值博？

 

(截自瑞聲科技網頁)

 

歌爾疑丟蘋果耳機訂單　分析指對瑞聲沒影響

 

　　內地蘋果耳機供應鏈歌爾股份(深：002241)昨發公告稱，近日收到境外某大客戶的通知，暫停生產其一款智能聲學整機產品。歌爾股份預計影響2022年度營業收入不超過33億元人民幣，約佔2021年度經審計營業收入的4.2%。目前與該客戶的其他產品項目合作仍在正常開展。外界估計該名境外大客戶為蘋果公司，產品則是AirPods耳機。內媒指蘋果砍單原因，是歌爾代工AirPods期間一直在良率問題造假。

 

　　不過，歌爾相關負責人回應稱，「踢出果鏈」等傳言明顯是謠傳，公司只是應需求暫停客戶一款產品，其餘的項目都在正常合作。天風國際證券分析師郭明錤發文稱，歌爾股份停產的一款產品可能是蘋果的AirPods Pro2，而立訊精密(深：002475)接下了這部分訂單，並已成為AirPods Pro2獨家組裝廠商，而由於瑞聲科技不做整機組裝，因此歌爾砍單對其沒有任何業績影響。

摩通升瑞聲評級目標價至23元　稱未來兩季為買入良機

 

　　另外，摩通發表研報，將瑞聲評級由「中性」上調至「增持」，目標價由16元調升43.8%至23元，認為在未來一至兩個季度是良好的買入機會。儘管仍對瑞聲的光學業務感憂慮，但受益於其客戶的新項目，對聲學、傳感器及精密結構件業務的潛在增長轉持建設性看法。摩通又強調偏好瑞聲多於舜宇，上調瑞聲2023年的每股盈利預測24%，以反映集團未來可能獲取更多項目和市場份額；而受益於收入增長和利潤率復甦，估計瑞聲2023和2024年的每股盈利將分別按年增長56%及20%，扭轉集團在2018及2022年的跌勢，預計未來升勢將取決於光學業務有多快轉勢。

 

大摩：舜宇10月車載鏡頭出貨量創紀錄　予目標價135元

 
　　另邊廂，舜宇公布，10月手機鏡頭出貨量按年下降12.8%至約1億件，手機攝像模組出貨量按年下降13.9%至4391.1萬件，主要是因為現時整體智能手機市場需求較淡，惟兩者按月分別升5%及18.9%。車載鏡頭出貨量則按年上升50.5%至782.3萬件，按月則升2%。摩根士丹利發表報告指，舜宇10月車載鏡頭出貨量創紀錄，年初至今的增長率進一步提高至15%，處於全年指引範圍的高位，手機攝像模組及手機鏡頭出貨量均出現按月回升，予目標價135元及「增持」評級。

 

　　高盛則指，舜宇10月手機鏡頭出貨表現好轉，繼今年5月以來首次重返1億件以上。隨著各大品牌在年底假期季節發力，相關復甦反映底層手機市場正在改善，而行業競爭加劇和規格升級達到頂峰的憂慮已在股價上大致反映。高盛將舜宇2022至2025年的淨利潤預測分別上調2%、14%、14%及16%，主要由於集團收入規模回升，將有助緩和資本開支預算，目標價由71元調升14%至81元，維持「中性」評級。

林家亨：瑞聲股價短期料已見頂　舜宇全年業績料遜去年


　　國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，瑞聲股價短期應已見頂，昨日股價炒至高位時成交股數急增，卻由保歷加通道頂線之上插至頂線之下，一支陰燭直插至收市，未來有機會跌穿16元。另外，手機生產及物流自俄烏戰事發生後已見阻滯，今年整體銷量會較差。如果蘋果銷量減幅擴大，作為供應商一定受影響，而瑞聲的聲學系統主要供應予蘋果手機，所以對其影響更大，就算第三季業績不太差，料仍難阻股價短期見頂，暫不宜沾手。

 

　　林家亨續指，舜宇雖同為蘋果供應商，但主要供應鏡頭，一部手機只得一種聲學系統，鏡頭則有3或4個，故數量上難作比較。而舜宇經過多年高速增長現時回調正常，上半年業績已大幅倒退，今年全年業績料比去年差，但近日隨大市股價已升穿保歷加通道頂線，現料會隨大市向下調整，至少跌穿80元才可初步喘定。

 

　　另據《彭博社》引述，知情人士表示，蘋果及其供應商現在的生產目標是8700萬部或更少，此前的目標是9000萬部，減產的主因是對iPhone 14和14 Plus機型的需求疲軟。不過，瑞聲今日照樣爆升，半日升9.98%收報18.3元，惟在中午公布第三季純利按年升27.5%，首三季按年跌47%後，股價午後升幅收窄至6%。另舜宇最多曾跌6.3%至80.3元，半日倒升0.93%收報86.5元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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