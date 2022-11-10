《京城近觀》北京馬拉松 排萬難不停步

時隔三年，中國受歡迎的馬拉松賽事--北京馬拉松11月6日順利舉行，早上7點半，國歌在天安門廣場的起點響起，伴隨發令槍鳴響，逾萬名參賽者從天安門廣場出發，跑過長安街，一路向北，途經多個北京的標誌性建築，奔向位於奧林匹克公園景觀大道的終點。今年小記有幸成為此次「北京人的馬拉松」一員，踏著歡快的腳步參與其中。

比賽的起點在天安門，唱完國歌後鳴槍出發。（黃燕明攝）



一延再延 防疫嚴格 成「北京人的馬拉松」



這是三年來北京馬拉松（簡稱：北馬）首次舉行線下賽事，上一次舉辦已經是2019年、完全還沒有疫情的時候。今年作為首都的北馬成功舉辦，一定程度上代表了國內馬拉松賽事在堅持「動態清零」防疫背景下迎來「復甦」。



自1981年創辦以來，北京馬拉松每年舉行一屆，愈來愈受歡迎，就在北馬即將迎來40周年之際，在2020年和2021年，已經啟動報名的北馬，卻連續兩年因為疫情取消，40周年也一延再延。不僅是北馬，在長達近三年的時間裏，近年保持高速發展的國內馬拉松賽事絕大部分按下「暫停鍵」，上海馬拉松、杭州馬拉松等國內多項大型馬拉松賽事歸於沉寂。

北京馬拉松的終點在奧林匹克景觀大道，比賽的順利舉辦，完賽獎牌採取「開合城門」設計，打開門是一條跑道幻化成的「4」字，配合中間紅玉珠髓的「0」，代表北馬40周年。（黃燕明攝）



為避免受到疫情襲擾，北馬對參賽前的防疫情況都提出了明確要求，包括賽前14天內有境外旅居史、前7天內有國內高中低風險地區旅居史的不得參賽，需要打疫苗加強針、7日前開始進行健康申報。以及領取參賽物品當日、比賽日須出示24小時內核酸證明等。而賽事的報名要求亦包括:本地常住居民，參加北馬需要是本地戶籍或持有居住證的人才能報名參賽，這擋住了大部分國內馬拉松愛好者的腳步，北馬原本是很多國內跑者心中的「國馬」，如今，只能是「北京人的馬拉松」。成功報名的跑者，中簽率則大大提升。不過，中簽也不一定就能參賽，不少朋友都被健康寶彈窗在外，未能返京，或者返京後被集中隔離。



北京馬拉松防疫要求嚴格，起點志願者舉起「不聚集 戴口罩」的牌子，參賽者在比賽正式開始後才能除下口罩。（黃燕明攝）



報名和抽籤時間倉促 終能頂住壓力成功舉辦



去年的北馬是在舉行的前一周才正式宣布取消，這也讓包括我在內的很多參賽者的心一直懸在半空，尤其是一些大型城巿的馬拉松賽事:保定馬拉松宣布取消、長沙馬拉松轉為線上舉行、無鍚馬拉松延期……北京馬拉松會不會在最後關頭取消？在今年10月4日，北京馬拉松啟動報名，相比過去提前3個月報名，時間上晚了很多。10月29日，北京馬拉松組委會才公布跑者報名抽籤結果，就在賽事舉辦的前一周，對參賽者來說沒有充足的訓練時間，一切都顯得甚為倉促，但北馬舉辦正式確定落地還是讓人欣慰，人們正急需一場開心的體育賽事，振奮一下長期應對各種防疫政策變得疲憊不堪的心靈。



跟3年前的北馬相比，除了一連串繁鎖的報名程序和防疫要求，北馬的冠名贊助商也從一家房地產開發公司--華夏幸福，變成一家房地產服務供應商--貝殼，側面反應了國內經濟出現的變化。



在賽事進行過程中，今年正式投入了數字哨兵，參賽者入場檢錄的時候進行人臉識別，屏幕上馬上顯示參賽者的名字和核酸檢測和疫苗信息，非常快捷精準。在跑道邊上擺放著圍欄，除了保安和警察，每數十米便有一個身著綠色軍裝的武警把守，隔開觀眾和參賽者。啦啦隊的數量大大減少，主要集中在最後的十公里，開跑的前十公里沒有啦啦隊，顯得有點冷清。奇裝異服參賽的參加者幾乎不見蹤影，成為嚴肅跑者的賽場。



賽道上擺放欄杆，把參賽者和觀眾分開，大部分賽道上禁止觀眾靠近。（黃燕明攝）



北馬重啟 大型賽事復甦升溫



在42.195公里的漫漫長路上，贊助商「沒有不可能」的口號被展現得非常鮮明。馬拉松不僅僅是一場比賽，不只是跑者的獨自狂歡，而是延伸到相關產業，構建出一套完整的賽事體系。從基本的服裝、跑鞋，到賽事中間的食品、飲品和營養品等補給、防具護具等。



賽前，為期3天的北京馬拉松博覽會在中國國際展覽中心舉行。博覽會為服務於馬拉松以及路跑的體育用品生產企業、科研單位搭建一個展示的平台，同時弘揚馬拉松精神，傳承馬拉松文化。北京馬拉松比賽終點也設有專門的服務展示區和拉伸區，讓跑者有一個完整的參賽體驗。



包括北京在內，目前全國很多地方疫情緊張，同時，近期國家迎來了一個外交新高潮，為配合對外經濟交往的入境國際航班也在增加。既要防住疫情、又要推動國家發展前進的新局面，無疑是一場艱巨的考驗。北馬後，北京近幾日的本土確診還在不斷增加，大多是管控區中的隔離人士，不像是因北馬而導至的疫情傳播。不要被數字嚇倒，勇敢面對疫情，不只是只有「封」或「靜默」一刀切的方式，讓防疫回歸到真正的「精準」和「科學」，讓回到3年前熟悉的正常生活不再成為奢望。



除北馬外，包括上海馬拉松、杭州馬拉松、廈門馬拉松、深圳馬拉松等在內的國內多項馬拉松品牌賽事，也先後宣布將在近期重啟。作為在全國具有較大影響力的馬拉松賽事，北馬、上馬等賽事的「定檔」讓馬拉松愛好者看到了大型賽事復甦升溫的希望。願不久將來馬拉松這樣的大型群眾性活動、熱鬧非凡終將回到中國每一座城市。



一場馬拉松帶來的不僅是快樂，更是信心和激勵，要向前跑，不要停下腳步。

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

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