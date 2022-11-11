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港企首創自動交易程式 貨幣力學令投資大眾從韭菜變成常勝將軍

11/11/2022

港企首創自動交易程式 貨幣力學令投資大眾從韭菜變成常勝將軍

 

許多外匯投資者都會發現，在投資外匯時很難做到持久獲利。即使偶然得心應手，獲取暴利，但轉眼間又會化為烏有，有時候手風不順，更會做多錯多，市況發展好像針對著自己，不論做哪個方向都是錯的，頓時令到信心盡失，即使開始時有紀律地跟隨技術指標操作，但在連番虧損後便可能會開始懷疑技術指標發出的買賣訊號是否可信。

 

利用貨幣力學指標找出強弱貨幣

部分投資者可能改用另外一些之前沒有用過的技術指標，希望這些指標比之前採取的指標更可靠，從而為他們帶來利潤，但往往並無太大改變。既然沒有穩賺的技術指標，那不如憑感覺入市好了，結果虧損得更多，最終可能令投資者放棄買賣外匯，並就此便以為這是個只會虧損的市場！

 

其實在外國的外匯市場已發展得非常成熟，很多外國投資者都是運用自動程式交易買賣外匯，利用AI大數據分析貨幣強弱來尋找入市機會；相反香港投資者一般對程式交易買賣、外匯程式較為陌生。

 

近年香港金融科技企業Forex Forest專注研發外匯自動程式交易工具，其獨家研發出一個名為CCY Power(貨幣力學)的貨幣強弱分析指標，並成功將此強化指標內置於自家研發的AI自動交易程式，每次買賣外匯能瞬間捕捉最佳出入市時機，大大提升其獲利機率及回報。

 

 

這套交易指標(貨幣力學) 能夠即時掌握全球貨幣走勢和流向，從而得知哪一種貨幣處於偏強狀態，哪一種貨幣處於偏弱狀態，投資者要賺錢就容易得多了，就是選擇買入表現最強的貨幣、沽出最弱的貨幣的那一組貨幣對。這種獨創的貨幣力學指標內置在其品牌自動交易程式的功能內，利用AI和大數據精準把握貨幣即時走勢，配合其他風險管理設定，外匯買賣回報做到相當高的贏率。交易全程更是全自動執行，自動幫你買入賣出、補倉平倉、追賺止蝕，有別於坊間半自動交易程式，技術領先市場，真的是躺著也能賺錢。

 

Forex Forest 自動程式交易 四星期回報率高近八成

Forex Forest 自動程式交易 四星期回報率高近八成

由Forex Forest提供了真實例子，利用貨幣力學進行AI全自動化交易，在四個星期內所得的回報率高達79%，獲利交易佔94.4%，虧損交易只佔5.6%，最大虧損則為15.2%。外匯市場有別於股票市場，不論是升市、橫行市，還是跌市，只要設定好交易程式，它就可以為你賺錢。
Forex Forest可謂自動程式交易龍頭，是外匯全自動化程式交易行業的一哥。Forex Forest 提供8小時自動程式交易課程，讓投資者大眾不再是外匯市場的「韭菜」，而是變成常勝將軍！

 

關於Forex Forest

Forex Forest由 Wayne Ng 創立至今，已成為香港外匯貨幣全自動化程式交易行頭 No.1 企業，近年更獲得多個國際獎，成為全港唯一同時榮獲【傑出 AI 程式交易教育企業獎】 及【傑出 AI 程式交易策略開發企業獎】的企業。企業致力推廣及教育自動程式交易 (Algorithmic Trading)，並應用於環球外匯交易市場，教學內容包括程式交易策略、回測技巧、安裝和操作國際交易平台和自動程式交易Expert Advisor(EA)、Algo trading教學等，更提供Forex Forest研發之獲獎交易程式供學員直接使用，為大眾投資者提供多一個極具潛力的環球投資工具及交易市場，引領金融科技的創新 。

 

Forex Forest

地址︰香港尖沙咀星光行 8 樓 833 室

營業時間︰星期一至五 10:00-19:00

電話號碼：可致電或 Whatsapp 查詢/報名 +852 6553 0922

Website:  https://forexforest.net/

Facebook:  https://www.facebook.com/ForexForest

Instagram:  https://www.instagram.com/forexforestofficial/

 

Hashtag: #ForexForest #程式交易 #自動程式交易 #演算法交易 #量化交易 #AlgoTrading #AlgoTrade #PythonTrading教學 #ExpertAdvisor #MT4 #MT4教學 #外匯交易 #外匯新手 #Multicharts教學 #WayneSir #交易程式  #AI投資 #貨幣力學 #交易指標

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/11/2022 10:07
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/11/2022 10:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/11/2022 09:50
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