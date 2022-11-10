《神州經脈》中美元首考慮會面 一線城市疫情擴 滬綜指連跌三日

內地新一輪新冠疫情蔓延升級，多個一線大城市病例數快速增長，廣州多區封控、學校停課，重慶中心城區一天一檢，渝北區、兩江新區加強社會面管控。

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A股三大指數周四（10日）震盪調整，滬綜指低開低走，最多跌0.82%，低見3022.85點，午後跌幅有所放緩，收市跌0.39%，報3036.13點。深成指挫1.33%，創業板指瀉1.76%。新能源汽車板塊延續跌勢，食品飲料股則逆市上揚。



人民銀行周四進行90億元（人民幣．下同）7天期逆回購，周四淨回籠20億元。外資周四通過陸股通流出7.57億元，連續四日淨流出。個股跌多漲少，兩市約3000股飄綠，股市成交有所回升，兩市全日成交8428億元，按日增8.2%。



中國財政科學研究院發布《財政藍皮書：中國財政政策報告（2022）》。預測在疫情反覆且持續的情景下，今年GDP增速可能在3.5%-5.0%區間。從中長期看，在有效防範化解公共風險的條件下，「十四五」期間經濟增速能夠在5.0%以上。



今日新聞精選



1. 美國總統拜登周五（11日）將接連出訪三國，並且有機會在G20峰會上，和中國國家主席習近平舉行雙邊會。拜登在中期選舉記者會中表示，期望下周在印尼舉行的二十國集團（G20）領導人峰會上，與習近平會晤，屆時將會提出台灣、貿易和俄羅斯等議題。他強調，美方不會在會談中做出「根本性讓步」，華府尋求競爭而非衝突，期望雙方在對話中各自列出紅線，加深彼此了解。聯合國氣候大會在埃及舉行，期間中美開始就氣候相關問題進行非正式對話。在北京，外交部發言人趙立堅回應表示，將認真考慮美國關於中美兩國元首在印尼會面的提議。但對於能否正式確認習拜將會晤，中方目前沒有信息提供。趙立堅並稱，中國致力於實現與美國的和平共處，但台灣問題事關中國核心利益。此外，中國氣候特使解振華透露，大會期間曾與美國氣候特使克里會面，進行非官方會談，指雖然中美尚未開始正式會談，但將共同推動氣候大會訂下的目標。兩人的會談被外界視為是中美關係回暖的跡象。



2. 據外電報道，德國政府阻止向中國投資者出售兩家具有戰略意義的公司，其對中國收購德國關鍵資產和「德國製造」技術的立場也愈發強硬。中資企業收購兩家德國芯片行業公司的交易分別是：Elmos將其晶圓廠出售給中國賽微電子(深:300456)的瑞典子公司，以及一家中國公司擬議收購ERS Electronic GmbH的交易。這兩項交易都遭到德國政府的否決。賽微電子公告，全資子公司瑞典Silex原擬以8450萬歐元收購德國Elmos位於德國北萊茵威斯特法倫州多特蒙德市的汽車芯片製造產線相關資產。2022年11月9日晚間（北京時間），公司及境內外相關子公司收到德國聯邦經濟事務與氣候行動部的正式決定文件，禁止瑞典Silex收購德國FAB5。因為該禁令，原本應接近尾聲的本次收購交易將無法繼續並完成。此外，加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）日前在講述政府的印太戰略時，罕有地公開批評中國，指中國是一個「破壞性愈來愈大的全球大國」，中方要塑造的世界，其利益與價值與西方漸行漸遠。在北京，外交部發言人趙立堅周四回應表示，中方對此堅決反對，已經向加方提出嚴正交涉。



3. 內地新冠疫情繼續擴散，周三（9日）新增本土確診及無症狀感染合計8824宗，按日再增8%，續創4月30日以來逾半年新高。廣東省仍為疫情重災區，單日新增本土確診及無症狀感染合計3007宗。廣州由本月1日至8日，累計個案已經突破1萬宗，繼海珠區之後，荔灣區、番禺區由周三開始嚴格控制人員流動。廣州除南沙區、從化區和增城區外，全市中小學周四起暫停面授，轉上網課。全區市民按照「應檢必檢，不漏一人」的要求，參加各輪次核酸檢測。重慶市周三新增本土確診及無症狀感染合計756宗。據「重慶發布」微信公眾號消息，渝北區、兩江新區分別發布加強社會面管控的通告，管控時間暫定2022年11月10日0時至11月13日0時。域內學校、幼兒園、培訓機構等暫停線下教學。重慶市衛健委稍早宣布，重慶11個中心城區各區將實行一天一次區域核酸檢測。北京衛健委通報，11月9日0時至24時，北京新增34例本土確診病例和61例無症狀感染者（其中57例已通報）。京大幅收緊防控，北京百貨大樓、雍和宮等多個商場和景區暫時關閉，多家醫院部分門診停診。



4. 《福布斯》周四發布2022中國內地富豪榜。在今年100位上榜者中，有79人的財富出現下跌、12人重回榜單、4人對財富進行了分割、3人首次上榜，僅2人實現了財富增長。上榜者的財富總額從去年的1.48萬億美元下降至9071億美元，跌幅達到39%，並創下調查內地富豪20多年以來的最大跌幅。農夫山泉(09633)董事長鍾睒睒仍然位居榜首，財富從一年前的659億美元降至623億美元，跌幅僅為5%。字節跳動創始人張一鳴仍然位居榜單第二位，其財富為495億美元，較去年下跌99億美元或16.7%；全球最大的電動汽車電池製造商寧德時代(深:300750)的董事長曾毓群則依舊位居第三位，其財富為289億美元，較去年的508億美元下降了43%。《福布斯》指出，除了科技企業監管政策、疫情動態清零政策、經濟增長放緩等因素外，人民幣兌美元過去一年大跌逾12%，股市疲弱等，都對中國富豪的財富造成影響。騰訊(00700)董事長馬化騰及阿里巴巴(09988)創辦人馬雲位居第四及第五位，兩人身家一年內下跌超過五成。碧桂園(02007)聯席主席楊惠妍身家跌幅最大，其財富從278億美元跌至僅49.1億美元，一年內身家蒸發82.3%，排名跌至第69位。此外，胡潤研究院周四發布40歲及以下的青年企業家榜，抖音創始人39歲的張一鳴蟬聯40歲以下白手起家首富。



5. 國務院總理李克強周三在金邊和平大廈同柬埔寨首相洪森舉行會談時表示，中方支持柬埔寨在國際和地區舞台發揮更加重要的作用，願同柬方密切高層交往與溝通，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持，推動中柬全面戰略合作夥伴關係持續健康發展。中方將會繼續幫助柬埔寨，再援助柬埔寨2億元人民幣，用於改善民生。另外，中方將會提高赴華留學生名額，協助柬埔寨修復古文物、排雷、衛生、農業和基礎設施等。洪森感謝中國政府長期以來對柬埔寨經濟社會發展的支持和幫助，尤其是疫情時期對疫苗的戰略依靠。兩人在會後見證簽署18項合作文件，涉及基建、醫療、教育等。李克強周三赴柬埔寨進行為期六天的正式訪問，其間將出席中國-東盟（10+1）領導人會議、東盟與中日韓（10+3）領導人會議及東亞峰會，這是他疫情以來首度外訪。



6. 時隔兩年，河南AAA國企永城煤電控股集團債務問題捲土重來。該集團周三晚上公告稱，擬於11月14日召開「19永煤MTN001」債券持有人會議，提出關於同意發行人先行兌付50%本金及全額利息，剩餘本金展期1.5年的議案；展期期間利率保持不變，按年付息，到期一次還本，最後一期利息隨本金一並支付。公告指出，此次展期提議是由於公司目前流動性緊張，債券償付壓力大。永城煤電控股集團的實際控制人為河南省國資委。該公司在中國貨幣網上的公告並顯示，上述債券期限三年，發行總額5億元，利率5.8%；主承銷商為中信銀行(00998)(滬:601998)和中信建投證券(06066)(滬:601066)。2020年11月，河南AAA國企永城煤電控股集團超短融「20永煤SCP003」毫無徵兆違約，在一片「逃廢債」的討伐聲中，永煤及其母公司豫能化存續期債券遭拋售，並進而引發中國信用債風暴，尤以煤炭行業更甚。母企豫能化此後通過鄭州銀行(06196)(深:002936)以委託貸款融資53.3億元，以解償還到期債務的燃眉之急。



7. 富力地產(02777)公告稱，公司境內交易所8筆總計135億元的公司債券已在9月22日獲得債券持有人會議通過，展期後的8筆公司債的加權平均到期期限從約4個月延長至3年以上。值得一提的是，這是國內房企首次嘗試境內債券整體展期。中國交易商協會日前宣布擴大民營企業債券融資支持工具，激勵房企股債狂歡。摩根大通最新報告認為，擴大後的債券發行計劃可能會放寬對抵押品的要求（如提高抵押資產價值比），但預計只有與國有企業有關聯的和非受困的民營開發商才有可能成功發行債券。該行預計，除已經發行的五家民營房企外，金地(滬:600383)、遠洋(03377)、綠地(滬:600606)、雅居樂(03383)、中駿(01966)和濱江(深:002244)也有可能加入該計劃。此外，內媒引述河南銀保監局消息報道，在多個部門的協同配合下，目前河南省房地產行業融資平穩有序。截至10月末，全省銀行機構對開發貸實施延期展期314.1億元，對問題樓盤和保交樓項目提供配套融資已批復262億元、已投放151.5億元。



8. 美國中期選舉進入點票階段，市場預期的共和黨紅色浪潮並未湧現，投資者改為專注周四公布的美國10月CPI數據，料聯儲局繼續推行鷹派政策。美匯指數周三結束連續3日跌勢，反彈0.72%，至110.42。人民幣中間價兩連貶，跌至近一周最低；即期匯率（CNY）周四早上亦低開135點子，全日跌94點，收報7.2474。交易員稱，國內疫情防控形勢日益嚴峻，市場謹慎情緒再度蔓延，不過各方亦關注美國通脹數據落地，數據將影響美聯儲未來的加息路徑，在此之前外匯市場料呈寬幅波動走勢。展集團駐新加坡宏觀策略師Chang Wei Liang表示，中國工業生產者出廠價格10月同比下降1.3%，出現近兩年來首次下降；通脹數據走弱表明人行與美國聯儲局貨幣政策之間的分化可能會持續，人民幣可能會承壓。

撰文：經濟通中國組

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