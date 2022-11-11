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【虛幣世界】CPI升幅較市場預計低，幣市股市齊彈

11/11/2022

　　美國公布十月份CPI數據，升幅較市場預期低，分析相信美聯儲下次有可能減慢激進加息的步伐，降至加息半厘而不是四分三厘。消息令投資市場鼓舞，隔晚美股道指大幅反彈1200點，而加密貨幣市場從低迷情緒中抽離，比特幣曾一度反彈至18000美元水平，以太幣亦升至1300美元。


　　其他山寨幣方面，在Tron創始人孫宇晨正為FTX交易所指定解決方案，Tron網絡的原生代幣TRX在加密貨幣交易所FTX上飆升140%以上，從12美分漲至29美分；區塊鏈基金會推遲取消抵押代幣的計劃後，Solana 的 SOL 飆升，SOL 價格在過去 24 小時內上漲了46%。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報17546.59(美元．下同)，跌0.32%(24小時比較．下同)；以太幣現報1293.71元，跌0.43%；艾達幣報0.3700元，升0.33%；瑞波幣報0.3941元，跌0.03%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php

又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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