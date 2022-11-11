溫鋼城：恒指中線或上試50天線 料年尾萬八遇阻力

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

美國10月通脹數據出爐，消費者物價指數（CPI）放緩至按年升7.7％，不只低過市場預計，更是今年初以來最慢增速。而核心消費者物價指數核心（CPI）按年增幅則由9月6.6％的40年高位回落到6.3％，同樣低過市場預期。市場憧憬美國聯儲局有望減慢加息步伐，美匯指數應聲急回，帶動油價金價齊升，美股亦急彈逾千點！外圍市況熾熱，又能否帶動港股反彈？跟升力度又有多大？兩隻芯片股上日（10日）齊出第三季業績，華虹半導體(01347)及中芯國際(00981)均調低第四季收入及毛利率展望，行業前景難看好？近日熱炒的SaaS概念股急回，純屬跟隨大市回調，抑或炒風已完？

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