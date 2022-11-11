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憧憬儲局放慢加息金價創逾兩月高　金礦股飆升不如吼黃金ETF

11/11/2022

　　美國通脹回落，市場憧憬聯儲局放慢加息步伐，美匯指數急挫，紐約12月期金大漲逾2%，升至兩個多月高位瑞銀料金價明年有望升至1900美元。金礦股今日(11日)爆升，其中紫金礦業(02899)及招金礦業(01818)都升逾8%，值得一提，日前紫金入股招金成第二大股東後，兩股即連番急升，兩大金礦巨頭強強聯合的確為市場帶來無限聯想，但紫金連連收購亦令負債大增，最近就因此遭評級機構惠譽降級。如嫌高追金礦股風險大，看好金價也可考慮買入黃金ETF。

 

(Shutterstock)

 

美CPI回落料儲局放緩加息　美匯急挫紐約期金升逾2%


　　昨日(10日)公布的美國10月消費物價指數(CPI)年增7.7%，是今年以來最小增幅，遠低於預期的8%，前值為8.2%。排除食品和燃料後的核心CPI自40年高位回落，年增6.3%，也低於預期。市場預料聯儲局有逾80%機會在12月將加息幅度下調至50個基點。美匯指數下挫2.2%至108.16，創下13年來最大單日跌幅。紐約12月期金收市報每盎司1753.7美元，升40美元或2.33%。有分析認為，可以確認聯儲局仍會繼續加息，但不會繼續大幅加息，相信有利金價表現。

 

瑞銀料明年儲局將降息　金價有望升至1900美元


　　金價往後走勢亦受市場看好，其中瑞銀投資銀行貴金屬策略師特維斯(Joni Teves)近日發表報告指，至明年底金價將有望達到每盎司1900美元，因預期美國貨幣政策將會出現轉變，明年底之前聯儲局將會降息1.75個百分點。根據過往歷史統計，利率每削減1個百分點，金價就可望上漲19%。


　　倫敦金銀市場協會(LBMA)10月在年會上所做的調查則顯示，大多數分析師預期美國利率可望在明年第一季觸頂，分析師平均預估未來一年金價將會上漲至每盎司1830.5美元。另英國研究機構金屬聚焦公司(Metals Focus)執行董事紐曼(Philip Newman)表示，黃金市場金條金幣的實物需求強勁，可為黃金價格提供底部的支撐。

紫金大舉收購負債大增　惠譽降評級至BB+

 

　　金價近期由低位大反彈，金礦股近日升多跌少，其中紫金礦業日前宣布斥近44億港元收購招金礦業兩成股權，成為招金第二大股東。此外，今年紫金還6次對上游礦產資源發起收購，總花費超過250億人幣。紫金大舉收購無疑有利提升公司在全球礦產行業地位，但持續擴張或對現金流造成壓力。財報顯示，截至今年三季度末，紫金負債高達1672億人幣，較年初增長約44%；資產負債率達58.29%，較去年增2.82%；一年內須償還的短期借款為240億人幣，而目前公司現金及現金等價物餘額僅為200億人幣。

 

　　評級機構惠譽表示，因應紫金收購招金股權交易，將紫金的長期發行人違約評級(IDR)及高級無抵押評級從「BBB-」下調至「BB+」，展望維持穩定。惠譽指，預期交易將導致紫金槓桿表現出現波動，未能符合「BBB」類別評級。預計紫金槓桿比率將在今年至2024年期間維持在2.2倍以上，若高於該水平，將採取負面評級行動。至於穩定展望，則反映惠譽預計紫金將繼續從其現有業務中產生強勁營運現金流，有助於未來持續收購。

 

黃金ETF更貼近金價走勢兼入場費低　首選SPDR金ETF


　　如看好金價前景，又嫌高追金礦股風險太大，也可選擇買入更貼近金價走勢的黃金ETF。在本港上市的黃金ETF有SPDR金ETF(02840)、價值黃金ETF(03081)及恒生人幣金ETF(83168)。在買賣操作上，這些ETF如股票買賣一樣，可在交易時段買入或賣出，交易差價透明，並可隨時套現，且入場費最多只需數千元。


　　其中SPDR金ETF及價值黃金ETF的價格會跟隨倫敦金銀市場協會金價變動，兩者都是透過買入或賣出實體黃金，去支持ETF股份的發行數目，分別在於SPDR金ETF是國際化，除了在本港上市，亦有在美國及日本上市，價值黃金ETF則是由香港資產管理公司惠理發行，可以港元、人民幣及美元買入。恒生人幣金ETF則由恒生投資管理發行，不過由於要用人民幣買賣，成交量遠低於另外兩隻ETF，另要承受人民幣兌換風險。總之論規模及流動性，首選SPDR金ETF。

 

　　紫金半日收市升8.48%收報8.85元，招金則升8.44%報8.35元，中國黃金(02099)亦升8.25%報22.3元，靈寶黃金(03330)升4.49%報0.93元，山東黃金(01787)升9.41%報14.88元。黃金ETF方面，SPDR金ETF升2.86%報1278.5元，價值黃金ETF升2.4%報41.9元，恒生人幣金ETF升2.15%報28.5元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

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