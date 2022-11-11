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納指大漲兼業績惹憧憬　科技股爆升京東飆一成半

11/11/2022

　　美國昨日(10日)公布10月通脹低於預期，市場料聯儲局將放慢加息，美股爆升，納指飆逾7%，中概科技股亦同步急升。回到港股，今早(11日)恒指一開市已飆逾千點，科技股普遍爆升。午後內地公布取消入境航班熔斷機制、入境「7天隔離+3天居家」改為「5天隔離+3天居家」等，在岸人民幣急升逾1500點，重上7.1關口，恒指升幅擴大，收市升逾1200點，恒生科技指數飆一成，其中京東(09618)升16%，美團(03690)及阿里巴巴(09988)都升12%。值得留意，科技股下周開始陸續公布業績，有大行料上季盈利將勝預期，也惹市場憧憬。

 

(資料圖片)

 

儲局放鴿美股爆升納指飆逾7%　拜登習近平下周一會面

 

　　美國公布10月CPI按年增7.7%，低於預期年增8%，更低於9月年增8.2%，多位聯儲銀行行長均表示聯儲局有空間減慢加息。芝商所Fed Watch工具顯示，12月加息0.5厘機會升至80%。國債孳息率及美匯大插，美股爆升，其中納指飆升7.35%，收11114.15點，為2020年3月以來最高單日漲幅。中概科技股亦跟隨急升，其中嗶哩嗶哩(BILI)升15.14%，京東(JD)、百度(BIDU)升逾8%，阿里巴巴(BABA)升7.6%。反映中概股表現的納斯達克金龍中國指數升374點，報5333。


　　此外，美國白宮宣布，總統拜登與中國國家主席習近平將於下星期一(14日)在印尼峇里出席二十國集團峰會期間會面，兩人將討論深化美中溝通渠道及就共同利益合作等議題。

 

瑞信料科網股上季盈利勝預期　券商料京東純利最多升47%

 

　　另方面，科技股快將公布第三季業績，瑞信發表報告指，預料內地網際網路行業第三季盈利勝預期，主要是削減成本所帶動，但由於宏觀經濟持續疲軟延伸至第四季，行業收入展望或受到影響。而電商在「雙11」的表現平淡無奇，內地廣告行業繼續減速。不過，市場期望透過近期數據及對重開希望對股價帶來支持，未來關鍵事件將會是第三季表現及美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)審核結果。瑞信看好包括阿里巴巴和美團等電商公司，大機會受惠明年宏觀經濟改善，也看好遭市場低估股份，包括騰訊(00700)、京東和快手(01024)等，料短線有強勁表現。


　　京東將於下周四(17日)公布業績，綜合券商預測，京東第三季非公認會計準則下歸屬於普通股股東淨利潤介乎69.55億至74.4億人幣，按年上升37.8至47.4%；第三季收入介乎2414億至2447.54億人幣，按年升10.4至11.9%。其中野村指，受惠內地電子商務行業已從第二季低谷中復甦，料其今年第三季收入按年升11.5%，另公司採取積極措施來提高盈利能力，包括縮減社團購服務等非核心業務，估計公司第三季公認會計準則下歸屬於普通股股東淨利潤可按年升54%(按季升22%)。

 

花旗料美團第四季需求受累疫情封控　目標價降至200元


　　不過，近日有大行下調美團及騰訊目標價。花旗發表報告表示，料美團於本月底公布第三季業績，基於內地新冠疫情升溫令部分地區實施封鎖措施，或對公司業務造成負面影響，估計其第三季總體收入錄624億人幣，按年升27.7%，非國際財務報告準則計量純利8.29億人幣(相對市場預期為9.93億人幣)，新業務收入按年升39%，社區團購/新業務分別錄54億及73億人幣營運虧損。

 

　　花旗又指，隨著更多內地城市因疫情實施封控，於10至11月產生更廣泛的影響，美團第四季的交易量和需求可能會受到更大負面影響，因為餐廳供應、交付和旅行中斷，因此降低對其第四季收入及利潤假設，目標價由235元下調至200元，重申「買入」評級。

 

里昂料騰訊上季經調整溢利跌2.2%　目標價降至450元


　　里昂則指，騰訊(00700)所有業務於第三季繼續面臨宏觀經濟挑戰，惟預料其收入和利潤將按年穩定，並料總收入按年微跌0.3%至1419億人幣，當中線上遊戲收入按年跌2.9%，主要因缺乏新的重磅遊戲和海外市場疫後正常化；另鑑於經濟疲軟，廣告收入或按年跌10.8%。預料第三季經調整息稅前溢利按年跌2.2%，但料於第四季復甦，按年升幅達20%，主要是基數較低及進一步成本控制，同時將集團2023至2024年經調整淨利潤預測下調2至3%，加上考慮投資組合估值下降，目標價由500元下調至450元，重申「買入」評級。

溫鋼城：京東升近200元阻力大　與美團同樣可先減持一半

 

　　iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，京東股價昨日雖能守住10天及20天線，但以陰燭收市，不算特別強勢，唯一利好是成交減少，料升近50天線及200元關阻力較大，如已持貨可先食一半胡，止蝕位則可定於20天線162元。美團則已升至保歷加通道頂部，會開始出現阻力，今日亦見出現陰燭，如已買入同樣可先減持一半。始終因中概股疑雲未散，近期科技股想爆上又看似沒太大動力。

 

　　今日多隻重磅科技股都升逾一成，除京東、美團及阿里外，騰訊也升逾11%。據Sensor Tower商店情報數據顯示，騰訊《王者榮耀》10月在全球App Store和Google Play吸金近2.1億美元，蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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