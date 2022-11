【FOCUS】西方通脹 東方通縮?

西方通脹,東方通縮?美國CPI自2月以來首次回落至「8」字頭以下,華爾街義無反顧再押注「FED Pivot(聯儲轉向)」,美股一飛衝天。太平洋另端,中國繼PPI錄大流行以來首次轉負後,新增信貸縮水至近5年新低,需求疲不能興。





核心商品價跌,惟服務業仍高燒不退





FOMC下月加息75點還是50點?謎底提前板上釘釘。儘管聯儲最關注的核心CPI,10月按年漲幅仍企過去40年來第三高(6.3%),但環比升幅顯著放緩(0.3% VS 9月0.6%),且整體CPI連續四個月回落至1月以來最低(7.7%),幾可確定通脹雲霄飛車已漸踩剎車。



何為功臣?主推多項核心商品價格按月下跌,包括二手車(-2.4%)、玩具(-1.2%)、服裝(-0.7%)、家用電器(-0.5%);服務價格方面,醫療保險、汽車租賃、機票同降溫,按月分別跌4%、0.5%、1.1%。



不過,壞消息是,整體服務業通脹仍高燒未退,證據有二:一,住房指數繼續攀升,按月漲0.8%為1990年8月以來最大;二,在外就餐價格漲勢不減(按月升0.9%),或反映勞動力市場持續緊張,餐廳僱主增加工資以招聘和挽留員工,同樣的情形並發生在酒店業(按月升5.6%)。





住戶貸款縮水,PPI、CPI剪刀差續擴





換言之,美國服務通脹和商品通脹,一個頑固不去,一個漸趨冷卻,此消彼長或令整體CPI相當長時間仍顯著高於聯儲2%的目標,如鮑公上周所言,聯儲顯然「還有一些路要走(still have some ways to go)」。



面對徘徊在歷史高位的通脹,儘管平均信用卡利率升至19.2%,美國消費者9月再舉貸250億美元,消費者信貸未償餘額企上4.7萬億美元大關。與之形成鮮明對比的是,中國10月住戶貸款減少180億元人幣,為4月上海封控以來再現,其中反映房貸需求的中長期貸款僅增332億元,為有記錄以來第三低。



內地居民加槓桿幾乎停滯,折射民間需求持續疲弱。在此背景下,去年10月高見12%歷史新高的PPI、CPI剪刀差,已連續三個月陷負值,10月報-3.4%。中國經濟是否響起通縮警號?隨著一年一度「雙11」今日正式開鑼,過去13年屢刷新高的交易額,會否首現下滑料提供更多線索。

