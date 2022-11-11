【高息定存】3家銀行定期穩袋5厘或以上 東亞新客戶4.9厘

雖說近日港股略有起色，但股市在今年大部分時間處於下行周期，不少人仍在物色「穩賺」的保本產品。美國上周大幅加息後，多家本港銀行一再上調港元定存息率搶奪資金。如果手頭上有閒錢，放銀行做定期基本可年賺4厘息，揀啱銀行更可食盡5厘以上回報。

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虛銀5.5厘最高 低存額門檻吸客



目前有3家銀行提供5厘以上的定存息，其中虛擬銀行平安壹賬通銀行（PAOB）最進取，全新個人客戶成功開立PAOB個人儲蓄戶口，並敍造4個月、7個月或12個月港幣定期存款，除可獲3.5厘、4.2厘或4.5厘基本年利率外，更可獲額外1%年利率，即4個月、7個月或12個月港幣定期存款分別可達4.5厘、5.2厘或5.5厘。



以敍造12個月港幣定存及存入50萬元計，基本年利率連額外年利率達5.5厘，期滿後即可賺取利息高達2.75萬元。而該優惠起存額僅為100元，手頭較緊也可敍造。相關優惠期暫至今年11月30日。



華僑永亨衝上5厘 富邦起存額達百萬



富邦銀行12個月港元定存息達5.1厘，3個月及6個月分別為4.6厘及4.9厘，但起存額門檻要求100萬元，適用於個人客戶透過分行以全新資金或兌換資金開立定期存款優惠。



華僑永亨銀行12個月港元定存息也有5厘，而3個月及6個月早前亦分別上調至4厘及4.5厘，起存額為20萬元，適用於新舊「宏富理財」客戶透過分行存入新資金。



東亞上調12個月息至4.7厘 新「顯卓理財」客戶更享4.9厘



其他傳統銀行也不乏接近5厘的高息選擇，東亞銀行(00023)最新上調了12個月定存息至4.7厘，3個月及6個月分別升至4.3厘和4.5厘。20萬元起存。如果成為新「顯卓理財」客戶，存50萬元以上，年息更達4.9厘。



表列各大銀行定存息率:

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

撰文：經濟通採訪組

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