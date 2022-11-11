《神州經脈》精準防疫落地 中美元首確認會晤 人幣漲幅創匯改大

國務院周五（11日）中午宣布優化疫情防控措施，包括縮短密接隔離天數、簡化風險區分類、取消入境航班熔斷機制及降低核酸檢測Ct值標準等。受消息影響，市場情緒全面高漲，A股、人民幣匯率和商品期貨紛紛大漲。A股市場午後擴大漲幅，滬綜指高開高走，午後一度飆近3%，一度站上3100點，尾市升幅放緩，仍漲1.69%，收報3087.29，按周升0.54%。深成指升2.12%，創業板指漲2.04%。旅遊、民航、酒店及餐飲板塊快速拉升，房地產板塊掀漲停潮，並帶動家居、建材等產業鏈走高，不過，醫藥股午後大幅跳水。

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在岸離岸人民幣雙雙大漲至逾一個月新高。外資結束連續四日淨流出，周五通過陸股通流入146.66億元（人民幣．下同），為9月9日以來的年內次高。兩市全日成交12231億元，按日大增45.1%，是6月29日以來最多。



國務院聯防聯控機制發布《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施 科學精準做好防控工作的通知》，落實二十條措施。北京，外交部發言人趙立堅回應稱，中方出台這些進一步的措施是為了防控更加科學精準，絕不是放鬆疫情防控，甚至放開、躺平。不過，優化疫情防控的措施發布後，將改善跨國旅行，也方便有關商業人士來中國進行投資興業。



今日新聞精選



1. 中國外交部發言人華春瑩周五宣布，國家主席習近平將於11月14日至17日赴印尼峇里出席二十國集團領導人第十七次峰會，11月17日至19日轉赴泰國曼谷出席亞太經合組織第二十九次領導人非正式會議並對泰國進行訪問。與會期間，習近平將應約同法國總統馬克龍、美國總統拜登、塞內加爾總統薩勒、阿根廷總統費爾南德斯等多國領導人舉行雙邊會見。美國白宮稍早亦宣布了習拜將會面的消息。據悉，兩人將討論深化美中溝通渠道，及就共同利益合作等議題；會談後不會發表任何聯合聲明。白宮官員表示，拜登將在會談中坦率表達美方擔憂，包括台灣、人權及經濟議題。今次會談將會是拜登就任美國總統後，首次與習近平面對面會談，同時是中共二十大後，連任中共總書記的習近平首次與拜登會晤。白宮國家安全顧問沙利文表示，相信兩國領袖將指示團隊，在美中有分歧但可以合作的領域上展開工作，又表示將會向台灣通報美中領導人會面成果，令台灣對美方的支持得到保證。



2. 中央政治局常委會周四（10日）召開會議，部署進一步優化防控工作的二十條措施後，國務院聯防聯控機制迅速發布《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施 科學精準做好防控工作的通知》，落實二十條措施，包括決定取消入境航班熔斷機制，並將登機前48小時內2次核酸檢測陰性證明調整為登機前48小時內1次核酸檢測陰性證明。對密切接觸者，將「7天集中隔離+3天居家健康監測」管理措施調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」。集中隔離醫學觀察的第1、2、3、5天各開展1次核酸檢測，居家隔離醫學觀察第1、3天各開展1次核酸檢測。《通知》提到，及時準確判定密切接觸者，不再判定密接的密接。此外，明確入境人員陽性判定標準為核酸檢測Ct值<35，對解除集中隔離時核酸檢測Ct值35-40的人員進行風險評估。將風險區由「高、中、低」三類調整為「高、低」兩類，最大限度減少管控人員。加大「一刀切」、層層加碼問題整治力度。通知還要求，加快新冠肺炎治療相關藥物儲備。



3. 美國最新CPI數據反映通脹終於出現降溫，顯示聯儲局下月放緩加息步伐的機會大增。美匯指數於紐約尾盤創下13年來最大單日跌幅，下挫2.2%，至108.16。人民幣中間價大幅上調逾5百點子，至近兩周新高；即期匯率（CNY）周五早上跟隨高開874點子，午後受內地放鬆防疫政策沖喜，升幅最多擴大至逾1800點，一度收復7.07關，全日則飆1368點或1.92%，收報7.1106，收盤價創9月30日以來兩個半月新高，且漲幅為2005年匯改以來最大。廣發證券首席經濟學家郭磊認為，現階段美國通脹水平距離聯儲局2%的較遠，而聯儲局加息改變的可能只是12月斜率，加息持續時間及最終終點進一步明確訊號，後續預期仍可能會有反覆。此外，美匯周五走勢萎靡不振，亦成為人民幣大舉反撲的外部條件。



4. 時隔逾半年，全國單日新增本土病例再度突破1萬宗。國家衛健委公布，內地周四合計新增本土陽性病例10535宗，較上日增約19%。廣東省以3007宗繼續居首，河南則躥升至3005宗緊隨其後，其中近3000宗在鄭州。廣州疫情持續，海珠區延長防控措施3日至周日（13日），並加強社區管控。北京新冠疫情擴大，新增本土病例破百。中央政治局常務委員會周四召開會議，總書記習近平強調，堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略，堅定不移貫徹「動態清零」總方針。不過，也要反對和克服形式主義、官僚主義，糾正「層層加碼」、「一刀切」等做法。要堅持科學精準防控，在隔離轉運、核酸檢測、人員流動、醫療服務、疫苗接種、服務保障企業和校園等疫情防控、滯留人員疏解等方面採取更為精準的舉措。會議罕有提及，要大力推進疫苗、藥物研發，提高疫苗、藥物有效性和針對性。另據《彭博》引述一項對經濟學家的調查顯示，中國可能要到明年底才能走出新冠疫情，最快4月才重新開始開放，恢復正常的速度慢可能會打擊投資者對經濟快速復甦的希望。



5. 支持民營房企發債的「第二支箭」計劃加速落地。據外電報道，中債信用增進公司已將包括龍湖集團(00960)、新城控股(滬:601155)和美的置業(03990)在內的開發商列為首批受益於該計劃的發行人。同時，同意為龍湖集團、新城控股、美的置業分別提供200億元、150億元和50億元的配額。另據知情人士透露，美的置業最終額度有望高於上述提及的數額。另據銀行間市場交易商協會10日公布，龍湖集團200億元儲架式註冊發行已獲受理，中債增進公司同步受理企業增信業務意向。對於民營房企開展儲架式註冊發行，內媒《澎湃新聞》引述接近碧桂園(02007)的人士透露，碧桂園正在申請中。儲架式註冊發行是市場化、法治化、公開透明的發債管理模式，企業可在註冊有效期內結合需求分次發行。內地發展商接連爆發流動性危機如骨牌般倒下，自去年下半年起集體缺席土拍市場，對地方財政造成嚴重挑戰，有外媒根據官方數據測算，中國各級政府首三季財政赤字超過7萬億元人民幣。內地官媒發表評論文章，稱中國財政全面重構的時期已經到來，財政體制亟需改革。



6. 儘管外部加息環境有望趨緩，但中國內部經濟狀況仍令人憂慮，這表現在最新公布的信貸融資數據上。人民銀行公布，10月新增人民幣貸款6152億元，大幅低於預期的8000億元，創下2017年12月以來的近5年新低；社會融資規模增量為9079億元，比上年同期少7097億元，環比9月3.53萬億元大幅減少74%，亦遠低於預期的1.6萬億元。光大銀行金融市場部宏觀觀察員周茂華指出，10月居民短期、中長期新增貸款超預期下滑，存款同比繼續多增，主要是10月受散發疫情等短期因素干擾，房地產市場銷售低迷，拖累居民消費信貸需求。企業信貸需求延續擴張，較大貢獻來自基建投資。分析普遍認為，10月金融數據超季節性回落，數據反映居民消費和房地產表現疲弱，四季度央行適度調低利率的可能性在增大，同時，不排除置換型降準，有效降低銀行負債成本，引導銀行金融機構繼續加大民營中小微企業，製造業等重點新興領域支持。但居民消費及服務業擴張受散點疫情影響大，有時對於貨幣政策難以奏效。



7. 中基協養老金業務委員會日前在北京召開2022年第二次會議。中證監相關負責人在會上對行業提出的養老金產品納入範圍、投資對象、投顧服務、估值標準等意見建議進行了回應，並表示個人養老金帳戶和投資的相關準備工作已就緒，個人養老金基金產品和銷售機構名錄將於近期發布。截至目前，包括廣發基金、南方基金等逾十家公司已收到中國證券登記結算關於個人養老金基金行業平台驗收測試結果，成為首批通過測試的基金管理人。相關基金公司已在投資、研究、銷售、風險管理、投資者教育、客戶服務等多方面為服務個人養老金發展做了充分準備。據《中國證券報》報道，已專門針對個人養老金設置了Y份額，Y份額向公眾發售的時間將另行公告。有龍頭公募基金內部人士確認，周五各家公募都將披露個人養老金的Y份額名錄。此外，據報每家基金公司最多上報2隻目標養老基金，投資者或最快可在明年1月1日實現購買。

撰文：經濟通中國組

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