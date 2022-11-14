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【虛幣世界】加密貨幣普遍回吐，趙長鵬旗下公司相關幣攀升

14/11/2022

 

　　上週五美股輕微上揚，加密貨幣表現先升後回，比特幣仍苦守16000美元關口，以太幣則曾失守1200美元，市場關注FTX事件，目前公司宣布申請破產保護，而且發公司有最少10億美元的客戶資金不翼而飛，外界懷疑公司創辦人Sam Bankman-Fried（SBF)秘密轉移，隨後SBF對於秘密轉移事件向媒體以「???」三個問號回應。


　　受FTX事件影響，幣安創辦人趙長鵬極力推舉持有加密貨幣的人，使用旗下公司的Trust Wallet，他表示該錢包可以防止黑客入侵，而他強調貨幣的自我監測是一種基本人權，應該可以隨時自由選擇轉移資金。受趙長鵬的消息帶動，Trust Wallet的Token曾一度大漲80%。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報16197.52(美元．下同)，跌0.82%(24小時比較．下同)；以太幣現報1203.36元，跌1.49%；艾達幣報0.3239元，跌1.82%；瑞波幣報0.3351元，跌1.70%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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