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溫傑：中央出手撐內房僅屬短線利好　內銀中長線難同受惠

14/11/2022

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　內地上周推出民企債券融資2500億元人民幣後，刺激一眾內房股急彈，周末再推救樓市16招，中央連番出手救內房，對恢復行業信心作用多大？對內銀的盈利預測又有何影響？內地電商每年重磅活動「雙十一電商節」已完結，京東集團(09618)、阿里巴巴(09988)均不透露今年具體GMV數字，惟快手(01024)公布「116節」，訂單數量按年有超過5倍增長，兩大電商風光不再？趁大市反彈部署科技股有何策略？

 

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