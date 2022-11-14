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《午市前瞻》恒指仍有力上試萬八 措施未能解決內房眾多問題

14/11/2022

　　恒生指數半日收報17831，升505點或2.92%，主板成交1259.87億元。恒生中國企業指數報6067，升199點或3.4%。恒生科技指數報3615，升123點或3.54%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報266元，升7.6元或2.94%，成交88.98億元;美團收報161.2元，升1.6元或1%，成交56.26億元;阿里巴巴-SW收報72元，升1.2元或1.69%，成交39.16億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

 

(碧桂園網頁截圖)

 

連敬涵：疫情及內房問題都有紓緩跡象


　　內地央行、銀保監會於近日發布了《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》，當中提及16項支援房企融資發債措施，刺激一眾內房股造好，大市受惠跟升高開673點報17999，距18000大關僅一點之遙，惟開市後升幅迅速收窄，內房股則愈升愈有。


　　國泰君安國際投資策略師連敬涵向《經濟通通訊社》表示，恒指仍有望今個月內突破18000點大關，因目前兩大障礙，包括疫情及內房問題，都有紓緩跡象，相信未來會再有進步空間。但他提到，大市連續兩日大升後，需要一定調整空間，目前起碼先回補今日上升裂口，而且該16項措施亦未好到能馬上解決內房所有問題。
　　連敬涵指未來數日關注中美領導人會面，預期會面未必會取得確切成果，亦未能預料在民主黨力保參議院不失後，對華態度會否有所轉變，加強或放鬆都未可知。


內房股可睇位食胡


　　內房股受措施出台暴升，碧桂園(02007)盤中曾升超過50%。連敬涵指，碧桂園等內房股連升多日，理論上不值得追入。而且新措施剛剛出台，短期內未必再有大措施出現，故料短期內難以再有巨大升幅。


　　他提到，今次措施主要圍繞紓緩內房發債壓力，但最多只是幫忙解決眾多內房問題的其中之一，另外境外債以及銷售低迷等問題仍有待解決，故建議持有內房者可以繼續持有，或睇位獲利，但未持有者則不宜追入。

 

受支持樓市措施通告刺激，碧桂園今早曾急升逾51%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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