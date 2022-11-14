同未公布「雙11」成交額 阿里遭看淡彈唔起京東卻飆近半成

內地一年一度的「雙11」購物節結束，往年內地兩大電商平台阿里(09988)及京東(09618)都搶著公布銷售成績，今年卻都沒公布具體商品交易額(GMV)，阿里更只指GMV與去年持平，加上本周稍後時間將公布業績，投資者難免較謹慎，今日(14日)股價只微升。另邊廂，京東稱今年雙11超越行業增長再創紀錄，而市場亦估計其雙11 GMV可錄增長，今日股價再升逾4%重越200元關。而另一雙11概念股快手(01024)雖報喜稱電商短視頻訂單同比增逾5倍，但股價卻先升後跌。

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阿里：錄與去年持平GMV 京東：超越行業增長再創紀錄

今年各大電商發布的雙11戰報都隱去成交數據，其中阿里巴巴僅公布，即使面對宏觀環境的挑戰及新冠肺炎疫情的影響，仍然錄得與去年持平的GMV表現。這是阿里首次未於雙11後披露實際成交金額，而阿里去年雙11銷售金額達5403億元人民幣。阿里旗下天貓只提到，今年雙11總交易額整體呈穩中向好局面，商家方面更為多元化，共有29萬個品牌、數百萬戶中小商家、超2100萬件商品參與大促，共產生逾2000多個千萬元級單品、逾2.5萬個百萬元級單品。阿里淘寶天貓產業發展和運營中心總裁吹雪則表示，今年雙11欣喜地看到協助品牌和商家成功積累的新忠實用戶，成為品牌長期可持續經營的堅實基礎，也看到極具成長潛力的新消費趨勢正不斷湧現。

京東亦只形容，今年雙11「超越行業的增長」，再創新紀錄，同時零售購物用戶數也再創佳績，但未有透露今年雙11的GMV，去年京東雙11 GMV超過3491億元人民幣。京東又稱，平台以最實在的價格、商品及服務讓消費者得益，也帶動大量農戶、製造業和農產品產業帶商家及線下門店獲得實實在在的增長，揚言打造了實體經濟高質量發展的重要增量場。

快手電商短視頻訂單增逾5倍 農產品GMV增逾1.4倍

另外，內地短視頻平台快手發布報告顯示，今年116期間(10月20日至11月11日)，電商短視頻訂單量增速顯著，同比去年增長超515%，買家數同比去年增長超40%，搜索訂單量同比去年增長超70%。快品牌表現突出，GMV同比增長超80%。



作為快手一直以來的優勢行業，農產品行業保持強勢增長。今年大促，農產品類目GMV同比去年增長超143%，水果類目同比增長近200%。此外，快手用戶對綠色家電的關注與需求提升，數碼家電行業整體增幅靠前，其中節能空調GMV同比增長8倍，節能洗衣機GMV同比增長超100%。抖音報告則顯示，雙11活動期間抖音貨架電商帶動日均銷量同比增長156%，商品曝光量是上半年的1.6倍。

彭博研究：阿里「雙11」GMV或跌1.5% 京東或升8%

據招商證券統計，今年雙11全網電商交易額達1.15萬億人民幣，同比增長13.43%，實現穩健增長，折射消費韌性。不過，彭博行業研究分析師Catherine Lim和Trini Tan分析，在清零政策下，中國人員流動持續受限，內地購物者的疲軟購買情緒和物流中斷將持續下去。此外，競爭也是一個問題，雖然大多數消費者仍然湧向淘寶和天貓，但京東和拼多多等競爭對手已經進入並獲得了市場佔有率，甚至抖音和快手也在爭奪消費者的關注。

彭博行業研究早前也發表報告指，受內地清零政策影響及消費情緒疲軟，加上電商競爭加劇，阿里雙11 GMV可能錄得下跌1.5%至5320億元人民幣或更少，低於2021年的5400億元人民幣，成為過去14年以來首次下跌，而京東通過擴大品牌和商品供應，雙11的GMV可能上升8%。根據調查，過去12個月京東平台上增加新品牌和商家數量比阿里多260%，奢侈品佔京東新增品牌和商家的48%以上，可能導致該品類實現了強勁的GMV增長。





市場料阿里季度EBTIDA或回升 溫傑：業績料沒驚喜

值得留意，本周進入科技股業績高峰，阿里、京東及騰訊(00700)都於本周放榜。據彭博綜合市場估計，阿里第二財季收入按年或錄4%升幅，經調整盈利則按年或錄低單位數下跌。分析料阿里季度EBTIDA利潤率有望3年來首次回升，主要是外賣平台及國際電商業務虧損收窄帶動。至於騰訊，料第三季經調整盈利按年或錄得4%跌幅，惟與首季及次季跌幅比較，盈利跌勢有所放緩。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，阿里及騰訊業績料都不會太好，其中阿里電商業務包括淘寶天貓按年計不會有特別驚喜，股價最多只會跟大市升。與其博個別科技股，不如買南方恒生科技(03033)。

里昂：內地放寬疫情防控鼓勵消費 京東阿里等受惠

里昂近日發表報告則表示，內地調整疫情防控政策，推出20項措施包括將隔離日數由「7+3」縮短至「5+3」、停止追蹤次密切接觸者，及取消國際航班熔斷機制等。新措施料有助避免嚴格的封城，並鼓勵人員流動及消費。由於估值低迷，中資網際網路股將是受惠內地優化防疫措施的最佳股份選項，加上大幅削減成本及行業收益見底，預計有關股份將隨著中國經濟復甦而大幅反彈。京東、阿里及騰訊是消費復甦主要受惠者，美團(03690)、攜程(09961)及同程旅行(00780)是直接與重新開放有關的股份。

阿里今日收市升0.35%報71.05元，最多曾升4.1%至73.7元；京東則升4.31%報200.8元，最多曾升9.61%至211元；快手(01024)跌1.57%報47.15元，曾升5.74%至50.65元。其他科技股亦表現各異，騰訊升0.85%報260.6元，美團跌1.94%報156.5元，小米(01810)升0.78%報10.38元，百度(09888)升3.8%報88.7元。

(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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