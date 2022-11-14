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【騰訊預測】騰訊上季料少賺約5%　遊戲續弱　視頻號緩廣告壓力

14/11/2022

　　騰訊(00700)將於本周三（16日）公布第三季業績。綜合市場預測，騰訊第三季非通用會計準則（Non-GAAP）純利料介乎254.5億至365.42億元（人民幣．下同），中位數為302.57億元，較去年同期倒退4.7%。第三季收入預測中位數為1412.06億元，按年微跌0.8%。

 

（資料圖片）


　　大行在騰訊公布季績前普遍調低其目標價，個別大行除調低了集團未來盈利預測外，也有分析估計主要股東Naspers及其旗下的Prosus的拋售仍將令股價短期受壓。當中，中金和瑞銀看法較淡，最新目標價分別為328港元和330港元；而美銀則最牛看484港元；只有瑞信調升目標價至441港元，強調繼續看好騰訊的貨幣化資產和用戶基礎。

 

騰訊終獲遊戲版號 惟宏觀疫弱削遊戲收入預期


　　內地今年4月時恢復國產網絡遊戲審批以來，騰訊均沒有新作上榜，但在9月公布的審批信息中，騰訊旗下世紀凱旋全資控股公司南京網典科技的教育遊戲《健康保衛戰》在列，為恢復發放以來集團收獲的首個遊戲版號。但大行普遍認為，騰訊季內新作發布始終有限和整體中國遊戲市場疲弱，網絡遊戲收入料按年續錄倒退。當中，摩根大通預料，上季網絡遊戲收入料按年跌3%至530億元；中金則認為，集團遊戲業務仍未恢復元氣，預計相關收入按年跌6%至422億元。


　　此外，中信里昂認為，受內地未成年人保護新規、宏觀環境疲弱以及缺乏重磅大作發布的影響，預料第三季遊戲總收入按年跌2.9%至526億元。其中，現行的遊戲包括《王者榮耀》國際版、《和平精英》也缺乏引人注目的更新，相關收入料減少。國際遊戲收入則受去年高基數和玩家支付減少拖累，但部分影響被新遊戲《幻塔》所抵消。儘管如此，開放世界生存手遊《Undawn》將於年底前在內地推出，遊戲收入管道似乎仍很有希望。


騰訊廣告業務料續受壓 看好「視頻號」變現貢獻　


　　雖然大行普遍估計，騰訊上季廣告業務繼續受壓，但看好新業務「視頻號」發展快速，料未來將貢獻部分廣告收入佔比，有望成為騰訊近期最可預見的增長動力。


　　瑞信指出，騰訊的視頻號已嵌入微信，並於7月中開始變現，相信視頻號的內容分配在低線城市的私域流量培養上與其他同業不同；而未來增長的用戶使用時長將為關鍵的挑戰，見到未來內容生態上的上行空間。瑞信預計，視頻號在2023/24年的廣告收入將達70億和140億元，對盈利影響約為3%-5%。


　　中信里昂則預計，內地針對教育、保險和遊戲廣告的措施影響正逐漸退減，加上「視頻號」自7月起變現，第三季網上廣告將錄200億元，按年跌幅收窄至10.8%。


回購步伐加快 美銀料績後即重啟


　　此外，亦有大行提到騰訊在10月17日起暫停回購，在最後的三個交易日，集團日均回購力度增至7600萬至7700萬港元，約為主要股東Prosus自9日起每天減持金額的1倍。美銀預料騰訊將於公布季績後重啟回購；而花旗亦留意到騰訊加強了回購步伐，再次證明管理層對股東回報的承擔和對估值的看法。

 

表列各大行對騰訊的最新評級及目標價

 

 

 

撰文：經濟通記者趙嘉駿

 

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