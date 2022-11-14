《神州經脈》頒金融措施救樓市 新冠陽性持續破萬 A股高開低走

內地本土疫情仍嚴峻，上周日（13日）新增本土陽性再破萬，創4月25日以來新高。滬深股市周一（14日）高開低收，滬綜指高開0.44%，隨即重上三千一，午後回落，收市轉跌0.13%，報3083.40點，三千一復失。深成指開市升0.33%，之後反復向下，收市軟0.24%。創業板指震盪走低，午後一度跌近1.7%，收市跌1.25%。

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人民銀行與銀保監據報再度出手，向金融機構頒布16項措施救樓市，從供需兩端全面支持房地產市場平穩健康發展，政策力度空前。不過，房地產板塊衝高回落，銀行等大金融板塊走強。



兩市全日成交10673億元（人民幣．下同），按日少12.7%，連續第二個交易日突破1萬億元。外資在防疫政策鬆動鼓舞下大舉流入，陸股通錄得淨流入逾166億元，流入創年內新高，近2個交易日外資累計加倉超310億元。



今日新聞精選



1. 美國總統拜登抵達印尼峇里，準備出席二十國集團峰會，並與中國國家主席習近平周一下午五時半在印尼峇里舉行雙邊會談，是拜登上台近兩年來雙方首次面對面會談。拜登早前表示，他與習近平都很了解對方，經常進行坦率討論，很少有誤解，只需要搞清楚雙方的紅線。白宮國家安全顧問沙利文表示，拜登會表明美國不尋求與中國衝突，並期望確認彼此可以在實質問題上合作，包括氣候變化及公共健康。沙利文說，會談可能歷時兩小時或以上，拜登希望和習近平完全坦率，增加了解及負責任地管控關係。拜登與習近平會晤後，將於當地時間晚上九時半發表講話並接受提問。另外，美國財政部官員表示，財長耶倫會在二十國集團峰會，與中國人民銀行行長易綱會面，尋求釐清中國放寬防疫限制措施的計劃，以及如何處理房地產問題。官員指，耶倫準備與易綱討論美國通脹及經濟增長展望，但會將貨幣政策留在聯儲局決定，美方亦無意對中國的防疫封控措施及房地產業面對的困難提出建議，只是想了解中方的態度，以便更好解讀中國政策變化帶來的衝擊。



2. 內地本土疫情形勢仍嚴峻，上周日新增本土新冠陽性再次破萬，其中本土確診1747宗，加上14325宗本土無症狀感染者，當日合計新增本土陽性病例16072宗，較上日的增近一成，創4月25日以來新高。北京確診個案大增，上周日新增237宗本土確診病例和170宗無症狀感染者，據此計算，實際新增陽性感染者較上日的230宗增近八成。廣東省上周日新增4160宗新冠病毒本土感染，當中，廣州市新增4065宗本土感染，海珠區繼續是重災區。國務院聯防聯控機制上周五（11日）發布通知落實加強精準防疫的二十條措施，中國駐新加坡，加拿大，美國等多國大使館已發布通知稱，調整了赴華人員行前檢測的政策，要求乘坐赴華航班人員在登機前需在48小時內進行1次核酸檢測，憑陰性證明即可申請健康碼。另據不完全統計，陝西省鎮坪縣、福建省福州市、江西省廣昌縣、吉林省延吉市、安徽省合肥市及上海市等多地都已積極調整現行的防疫政策，宣布取消或暫不開展區域全員核酸檢測。此外，《彭博》引述BioNTech首席運營官Sierk Poetting表示，中國正在考慮緊急批准BioNTech新冠疫苗，以便在中國生活的外國人可以使用。



3. 美國通脹數據放緩，料聯儲局會在12月下調加息幅度，美元上周五走軟。紐約尾盤美匯指數下跌1.68%，至106.39，是8月中以來低位，最新報106.68，周線重挫4%。人民幣中間價大幅調升1008點，創匯改以來最大漲幅，兩連揚至一個半月高；即期匯率（CNY）周一早上高開256點子，全日飆728點，收報7.0378，兩日累計漲2096點或2.9%，收盤價創9月20日以來近兩個月新高。交易員稱，繼防疫措施優化後，中國再發文支持房地產業，穩增長政策陸續出台料強化中國經濟復甦預期，市場信心恢復料助力人民幣走勢。他們並表示，近期美元指數出現回軟，人民幣貶值預期也有所緩解；不過近期中國疫情形勢較為嚴峻，優化後的防疫措施料面臨考驗，經濟復甦前景可能也會遭遇波折。中金公司最新觀點認為，在美元深度回調和中國經濟預期好轉後，人民幣短期貶值壓力已經明顯減弱。當前，疫情防控措施優化所帶來的潛在跨境證券投資回流可能與季節性結匯一起，成為支撐人民幣匯率的力量。預計本周人民幣匯率區間或為7.00-7.20，短期人民幣升值風險或大於貶值風險。



4. 據《路透》引述消息報道，中國金融監管部門最新下發通知，從多個方面對房地產行業開展支持，包括鼓勵金融機構對房地產貸款進行展期或調整還款安排、鼓勵信託等資管產品支持房地產合理融資需求、延長房地產貸款集中度監管要求過渡期安排等。此外，內地對房地產的金融支持力度從國有大行擴展至股份制銀行。據《彭博》報道，金融監管機構近期要求部分股份制商業銀行於今年底前，為房地產領域提供不少於4000億元的新增淨融資支持，以進一步維護房地產市場的穩定健康發展。報道引述知情人士稱，監管部門通過窗口指導要求銀行以包括但不限於按揭、開發貸及購買房企發行的債券等形式提供資金。外電曾於9月底報道，監管機構要求國有大型銀行在今年最後四個月，合計對房地產領域的淨融資至少新增6000億元。此次監管機構再為房地產尋求資金活水，兩者加計後，料有約1萬億元資金通過此項目注入房地產行業；而今年上半年人民幣房地產貸款餘額僅增加約6685億元。



5. 澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）周一表示，他將在周二（15日）與中國國家主席習近平會面。這兩位領導人正在印尼峇里參加20國集團（G20）領導人會議。據外電報道，阿爾巴尼斯抵達峇里後對媒體表示，他期待周二與習近平進行建設性的討論，澳洲將提出自己的立場。另據日本內閣官房長官松野博一表示，首相岸田文雄和中國國家主席習近平，星期四（17日）將在泰國曼谷會談，是自2019年12月以來，日中首腦的首場會談。根據安排，習近平、岸田文雄在印尼峇里出席二十國集團領導人峰會後，都會轉到曼谷出席亞太組合組織領導人會議。此外，中美關係持續緊張，對投資機構的布局造成影響。全球最大的資產管理公司貝萊德（BlackRock）據報已無限期推遲其在美國發行投資於中國債券的ETF（交易所買賣基金）。據英國《金融時報》引述消息人士稱，有關2200億美元的基金已通過監管當局批准，原預期今年第二季在美國推出，但貝萊德決定無限期擱置推出中國債券ETF的計劃。



6. 內房中梁控股(02772)公布，預期不會在寬限期內支付2023年4月票據I(40845)及2023年4月票據II的到期應付利息共約2001萬美元，已向聯交所申請自周一上午9時正起暫停2023年4月票據I買賣申請，直至另行通知為止。公告又預期不會在寬限期內支付2023年4月票據I及2023年4月票據II的到期應付利息，可能導致相關債務持有人要求相關債務的義務加速履行或採取強制行動。該集團指，有息負債總額已由去年12月底約402億元，降至今年9月底約285.8億元，而今年首10個月已交付總建築面積約500萬平方米、約5萬套的物業單位。該集團正採取措施加快境內銷售及現金回款等。據內媒《界面新聞》引述接近中梁控股的人士表示，集團正積極申請人行「第二支箭」，希望獲得發債融資支持。此外，融創房地產集團有限公司11日發布公告稱，該公司債券將自2022年11月14日開市起停牌。根據公告，涉及的債券有16融地01、H0融創03、21融創01、21融創03、21融創04等。同時，公司擬將債券按相關規定進行轉讓。



7. 銀保監擬修訂銀行業監督管理法，將現有的52條規定擴充至92條，是時隔16年作出大幅修訂，以加強股東監管，完善風險處置機制等。意見稿主要修改的內容有:完善審慎監管規則，加強行為監管，切實保護金融消費者合法權益；堅持依法監管的基本原則，努力實現監管全覆蓋，提高對股東、實際控制人違法違規行為的打擊力度；健全風險處置機制，完善早期干預制度，豐富風險處置措施，提升處置效率。意見稿並新增條款，要求金融機構不得擅自向境外提供與業務活動有關的文件、資料、數據，但法律、行政法規、國務院銀行業監管機構另有規定的除外。徵求意見稿提到，未經國務院銀行業監管機構同意，境外銀行業監管機構不得在中國境內進行調查取證等活動。此外，中證監、國資委聯合發布《關於支持中央企業發行科技創新公司債券的通知》，提出14條舉措支持中央企業發行科技創新債。通過優化市場服務運行機制、監管考核標準、融資決策程序等方式，多措並舉支持中央企業發行科技創新公司債券募集資金，並支持中央企業開展數據中心、工業互聯網、人工智能等新型基礎設施領域REITs試點，鼓勵中央企業增加研發投入。



8. 一年一度的「雙11」電商大促活動結束。不過，各大電商今年發布的「雙11」戰報紛紛隱去了成交數據。阿里巴巴(09988)僅公布，即使面對宏觀環境的挑戰及新冠肺炎疫情的影響，仍然錄得與去年持平的商品交易額（GMV）表現。這是阿里首次未於「雙11」後，披露實際成交金額。而阿里去年「雙11」銷售金額達5403億元。京東(09618)亦宣布，今年「雙11」交易額實現了「超越行業的增長」，零售購物用戶數表現良好，但未披露相關具體數據。抖音報告顯示，「雙11」活動期間抖音貨架電商帶動日均銷量同比增長了156%，商品曝光量是上半年的1.6倍。快手 (01024)電商短視頻訂單量同比去年增長超515%。買家數同比去年增長超40%，搜索訂單量同比去年增長超70%。快品牌表現突出，GMV同比增長超80%。對於「雙11」銷售額或下滑，彭博行業研究分析師Catherine Lim和Trini Tan分析，在清零政策下，中國人員流動持續受限，內地購物者的疲軟購買情緒和物流中斷將持續下去。此外，競爭也是一個問題。雖然大多數消費者仍然涌向淘寶和天貓，但京東和拼多多等競爭對手已經進入並獲得了市場佔有率。甚至抖音和快手也在爭奪消費者的關注。

撰文：經濟通中國組

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