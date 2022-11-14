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【高息定存】四行齊加息　建行亞洲加入5厘行列　信銀4.8厘

14/11/2022

　　儘管上周公布的通脹數據傳來好消息，但聯儲局官員繼續放鷹，明示距離停止加息之前仍有一段路程；加上年關將近，港銀均上調定存利息吸納跨年資金。

 


　　最新有建行亞洲加入5厘行列，12個月的港幣定存利率分別加至5厘、6個月和3個月分別有4.6厘和4.8厘，但留意門檻頗高，需為全新「貴賓理財」客戶並以新資金開立，起存額要100萬元。而起存額10萬元的12個月、6個月和3個月定期息亦加至4.55厘、4.45厘和3.95厘，沒有新資金及新客戶要求。　


信銀4.8厘門檻低


　　另一家中資銀行也發力，信銀國際將12個月定期加至4.8厘，6個月及3個月分別也有4.7及4.6厘，入場門檻相對較低，只需1萬元新資金於網上開立即可。

　
星展4.5厘 需存20萬元

　
　　星展12個月港元定存息加至4.5厘，6個月及3個月分別上調至4.4厘和3.5厘，需以20萬以上的新資金方能享受此優惠。　


恒生4.1厘 經網上辦理短息高0.05厘


　　傳統大行亦似乎不敢怠慢，恒生(00011)上調12個月定存息至4.1厘，6個月及3個月分別加至4.05厘和3.95厘，起存額1萬港元新資金，須經網上銀行或手機Apps辦理；若經電話或分行辦理，6個月及3個月定期息則為4厘和3.9厘，惟12個月也有4.1厘。

　
　　表列各大銀行定存息率:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

 

撰文：經濟通採訪組

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