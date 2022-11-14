【專訪】陶冬：美國白領衰退已啟 明年經濟將進衰退（有片）

Meta首席執行官扎克伯格上周宣布「萬人大裁員」，為科技公司、華爾街投行的裁員潮新添震撼彈。對此，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時就指，這一波解僱潮受衝擊的主要是白領階層，但預期2023年美國就業市場會突然由強迅速轉弱，接著經濟很快進入衰退。



他指，通常經濟不好的時候，建築工人、卡車司機等藍領工人的職位首當其衝。不過近月就業市場的變化是，白領工人已經受到經濟回調的衝擊，而藍領市場依然熾熱。大批零售、汽車、保險、會計業公司宣布調整人手，刀鋒主要指向中間管理層，通過減少中級人員來削減開支。



雖然美國的白領衰退已經開始，但藍領工種和低端服務業依然面臨人手短缺，工資仍然攀升。這些導致物價和工資的螺旋上升，給貨幣政策出了一個大難題。最新通脹數字顯示，儘管聯儲9個月內加息接近400個基點，但物價卻高燒不退，生活成本高漲甚至令執政的民主黨在中期選舉中失利。



他強調，中高端就業市場出現疲態，反映的是部分經濟正在滑向或者已經進入衰退狀態。AI的運用和工作流程的改變，也令部分職位變得多餘，疊加出白領衰退。但是由於通脹依然高企，拜登政府和鮑威爾聯儲對白領失業問題不會作出過多政策反應，情況還會進一步惡化。



白領衰退，最終一定會衝擊到藍領就業市場，「因為經濟是相通的，消費信心是相互感染的，只是中間有一個時差。」

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