黃瑋傑：港股審慎樂觀 整固後有望回補上升裂口

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

港股連升兩日，累升逾千五點，惟需留意大市何時轉向。近日北水活動轉為不活躍，加上9天RSI已升近70超買水平，大市隨時有回調風險？小股民可預備甚麼防風措施？

澳門政府將投資約千億澳門元於新一期賭牌牌主，金沙中國(01928)及銀河銀樂(00027)各得200億元投資額，其餘則獲近150億元，對博企發展非博彩新項目有多大作用？大型新經濟股中，騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)將於本周公布業績，兩者都兩者均無明確方向靠穩收市，績前應點樣部署？

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