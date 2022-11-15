  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【高息定存】匯豐4.3厘稱冠發鈔行　南商4.5厘大眾4.7厘

15/11/2022

　　本周開初兩日，已有最少7間本地銀行上調港元定存息率，以1萬港元起存額計，匯豐最新12個月港元定存息加至4.3厘，為發鈔行中最高，其3個月及6個港元定存息亦分別上調至3.9厘及4.1厘，適用於尚玉及卓越理財客戶優惠。若以1萬港元起存額計，同為發鈔行的渣打香港及中銀的12個月港元定存利率分別為4.1厘及4厘。

 



南商加至最高4.5厘大眾最高4.7厘

　　南洋商業銀行亦上調其3個月、6個月及12個月港元定存利率至4.05厘、4.2厘及4.3厘，起存額為10萬元，適用於智優息定期存款，若以500萬元起存額計，其3個月、6個月以及12個月港元定存利率分別升至4.25厘、4.4厘及4.5厘。


　　大眾銀行則分別上調其3個月、6個月及12個月港元定存利率至4.5厘、4.6厘及4.7厘，適用於新舊資金，起存額為50萬元。


　　另外，交通銀行最新推出快閃「網上新資金定期存款」，3個月及6個月年利率分別為4.4厘及4.75厘，起存額需100萬元，適用於通達私人財富/通達理財客戶。
　
　　表列各大銀行定存息率:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php


撰文：經濟通採訪組

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

返回生財有道

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

288.000

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

78.900

異動股

01024

快手－Ｗ

52.200

更多生財有道

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 288.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 78.900
  • 01024 快手－Ｗ
  • 52.200
  • 02007 碧桂園
  • 3.200
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 19.880
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 10.480
  • 目標︰$10.90
  • 00914 海螺水泥
  • 28.300
  • 目標︰$28.82
  • 00656 復星國際
  • 5.890
  • 目標︰--
  • 03968 招商銀行
  • 36.900
  • 目標︰$45.17
  • 00688 中國海外發展
  • 20.300
  • 目標︰$20.90
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 78.900
  • 00700 騰訊控股
  • 288.000
  • 00005 滙豐控股
  • 44.700
  • 00388 香港交易所
  • 309.200
  • 02800 盈富基金
  • 18.450
報章貼士
  • 02202 萬科企業
  • 14.180
  • 目標︰$17.50
  • 01658 郵儲銀行
  • 4.580
  • 目標︰$6.00
  • 00013 和黃醫藥
  • 18.800
  • 目標︰$27.50
熱炒概念股
即時重點新聞

15/11/2022 15:36  澳門明年繼續派錢，永久居民派現金1萬元

15/11/2022 15:12  【高息定存】匯豐4.3厘稱冠發鈔行，南商4.5厘大眾4.7厘

15/11/2022 13:09  午後恒指擴大至升逾700點，阿里升12%領升藍籌股

15/11/2022 10:11  【新冠肺炎】李家超:不再討論入境「零加幾」，管控風險減少限制

15/11/2022 10:00  【聚焦數據】內地10月社會消費品零售總額下跌0.5%大遜預期

15/11/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出４０﹒９５億元，買騰訊沽美團

15/11/2022 08:11  【大行炒Ｄ乜】匯證升海螺水泥、潤泥目標評級，升中國建材至買入

11/11/2022 17:55  《嚟緊炒Ｄ乜》下周派季績兼具「雙１１」概念，京東物流跟炒一轉

15/11/2022 16:28  《財資快訊》美電跌報７﹒８２５１，美元兌人幣跌報７﹒０３２０

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

【高息定存】匯豐4.3厘稱冠發鈔行　南商4.5厘大眾4.7厘
人氣文章

新聞>財經熱話

螞蟻整改有進展阿里借勢飆一成　騰訊績前追落後同爆升
人氣文章

新聞>財經熱話

【內地經濟】如何解讀三頭馬車數據？　年尾前關注兩大因素
品味生活
生活
人氣文章

台灣熱話．姚超文

台灣賄選行之多年，買票方式千奇百怪
人氣文章

健康大晒

最新疫情｜新增5,431宗本地個案！再多13人離世、10間院舍有人染疫 10
人氣文章

市場最熱點

【KK星期二】三頭馬車數據全遜預期　AH股不跌反升！
DIVA CHANNEL
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

當今最紅代言人非BTS、BLACKPINK莫屬！Balmain反其道而行用Cher來推銷產品，誰會有興趣買？
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

看不懂抽象畫？不必在意！因為專家也看不懂！著名抽象格仔畫《紐約市一號》就曾鬧笑話！
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

一個人到底需要幾件皮褸？皮褸細節來自十九世紀雨褸？Biker Jacket的原型來自飛機師皮褸？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
奇特病例
人氣文章
我不吸煙，但我堅決反對…
人氣文章
視力突現波浪形「狗牙」？可能患眼型偏頭痛！經常發作可能變青光眼！4類人高危
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/11/2022 17:44
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/11/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/11/2022 17:44
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/11/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章生財有道15/11/2022
【高息定存】匯豐4.3厘稱冠發鈔行　南商4.5厘大眾4.7厘
人氣文章財經熱話15/11/2022
螞蟻整改有進展阿里借勢飆一成　騰訊績前追落後同爆升
人氣文章財經熱話15/11/2022
【內地經濟】如何解讀三頭馬車數據？　年尾前關注兩大因素
人氣文章FOCUS15/11/2022
【FOCUS】10月消費續涼涼　地方精準防控臨大考
人氣文章財經熱話15/11/2022
憧憬內地再放寬防疫　傳新賭牌主須投資千億　濠賭股餐飲股獲追捧
人氣文章財通前海15/11/2022
以「深港」為招才引智品牌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金