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【虛幣世界】通脹數據刺激幣股雙升，比特幣重上16800美元

16/11/2022

　　隨著美國通脹升幅開始回落，市場預計美國強硬加息態度將開始回軟，幣市及股市始現升幅，其實比特幣在過去24小時升幅達2%，並重返至16800美元水平，自FTX事件發生以來，比特幣一直在低位徘徊，雖然該交易所已經申請破產保護，但無阻比特幣升幅。


　　Oanda高級市場分析師Edward Moya分析指，比特幣在這裡顯示出韌性，不過，不代表投資者對比特幣準備好試水溫，除非FTX相關的風險完全解除，如果更多的交易所或加密貨幣公司暫停提款或限制活動，那可能會給加密貨幣帶來壓力。另外，他認為BlockFi破產可能會給加密市場帶來下一次重大考驗，該平台早前承認，除了FTX上擁有存款外，它還擁有來自FTX的未提取信貸額度和FTX的欠款，而下一個倒下的多米諾骨牌似乎是BlockFi。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報16831.18(美元．下同)，跌0.41%(24小時比較．下同)；以太幣現報1256.52元，升0.26%；艾達幣報0.3387元，升0.42%；瑞波幣報0.3843元，跌1.13%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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