熊麗萍：芯片股向上僅受氣氛帶動 行業盈利仍未見底

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

市場氣氛明顯好轉，港股連升三日，累升逾2000點，成交亦連續兩日企穩2000億以上。內地推出優化防控「20條」，市場憧憬內地逐步放寬防疫政策，內地餐飲股及濠賭股均落鑊炒上，如炒復甦概念，兩者如何選擇？股神巴菲特增持台積電，刺激港股一眾芯片股向上，惟芯片股仍處中美角力風眼位，投資者需如何提防政策風險？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看