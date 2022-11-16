科技股累積升幅大見回吐 騰訊阿里憧憬業績改善先升後跌 要博再等等？

近日港股節節上升，科指更遠遠跑贏恒指， 雖然昨日(15日)納指再升1.5%，中概科技股也顯著造高，納斯達克金龍中國指數升7.8%，但港股中的中概科技股普遍累積升幅已大，其中京東(09618)於ATMXJ中表現最標青，半個月累升近五成，今日(16日)終見顯著回吐，與美團(03690)齊齊跌約4%。騰訊(00700)將於今日稍後時間公布業績，阿里(09988)則於明日(17日)放榜，市場憧憬兩者業績有改善，股價一度再衝高，惟半日皆倒跌收市，反而部分二線科技股如嗶哩嗶哩(09626)及萬國數據(09698)仍有得升，但要升到二線股，恐整個板塊今輪升勢已近尾聲，要博應再等等。

(截自騰訊網頁媒體資料庫)

騰訊盈利跌幅料收窄至4.6% 阿里有望恢復正增長

市場預期騰訊及阿里季績較上一季改善，阿里盈利連跌四季後有望恢復正增長，騰訊利潤跌幅估計亦會收窄。騰訊方面，由於期內缺乏重榜遊戲版號，加上宏觀經濟逆風影響廣告業務，市場預期其第三季經調整盈利(非國際財務報告準則)繼續下滑，但跌幅料較上一季的17%收窄，料按年減少4.6%，錄得303億元人民幣，收入則為1416億元人民幣，按年微跌0.5%。

至於阿里，有券商認為宏觀經濟增速放緩及消費需求疲軟拖累阿里上季核心電商表現，但成本優化措施見效，利潤率有望改善。據彭博統計數據，券商預期其截至9月底季度(第二財政季度)收入按年增長4.3%至2092億元人民幣，經調整盈利(非公認會計準則淨利潤)則升近3%，達293億元人民幣。

摩通只予京東目標價215元 花旗指美團業績或受累疫情

此外，京東將於周五(18日)公布業績，受惠電子商務行業按季復甦、公司積極縮減社團購服務等非核心業務，綜合券商預測，京東今年第三季非公認會計準則下歸屬於普通股股東淨利潤介乎69.55億至74.4億人民幣，按年升37.8至47.4%；收入介乎2414億至2447.54億元人民幣，按年升10.4至11.9%。不過，暫除農銀國際及建銀國際分別予其目標價330元及306.1元外，其他券商多看270至280多元，其中摩通更只予「中性」評級及215元目標價。



另花旗料美團將於11月底公布第三季業績，指基於內地新冠疫情復熾令部分地區實施封鎖措施，或對公司業務造成負面影響，降低對其第四季收入及利潤假設，目標價由235元下調至200元，重申「買入」評級。

美銀大降嗶哩嗶哩目標至91元 大摩指快手收入毛利更佳



另外，嗶哩嗶哩今日股價雖然繼續升，但摩根士丹利卻偏好快手(01024)多於嗶哩嗶哩，指基於收入增長動力、盈利能力、估值及盈利預測調整，估計快手將繼續跑贏。快手在高毛利的業務(廣告及電商)推動下，料其2022及2023財年的收入預測增長多於70%及90%，嗶哩嗶哩則分別多於50%及60%。此外，預計受惠「雙11」，快手今年第四季的廣告及電商交易總額(GMV)增長再次加速，料明年能實現盈利，嗶哩嗶哩則估計要到2024/25年度才有盈利，主要由於快手第三季毛利率高於45%，而嗶哩嗶哩為17%至18%。過去幾個季度，快手的收入及毛利紀錄均優於嗶哩嗶哩，予「增持」評級，目標價60元，予嗶哩嗶哩「與大市同步」評級。



另美銀證券指，嗶哩嗶哩在廣告市場疲弱和遊戲業務緊縮的情況下，貨幣化前景充滿挑戰，將其今明兩年每股盈測分別下調1%及5%，又將2024年預測降低17%，另估計集團每季的經營現金流出約10億元人民幣，或需進一步控制成本和支出，評級由「買入」降至「中性」，目標價由323元大幅下調至91元。



熊麗萍：騰訊股價調整機會大 京東宜跌至200元才考慮

今日《開市Good Morning》節目請來駿達資產管理投資策略總監熊麗萍，她指騰訊不論是跟大市升抑或憧憬業績，股價都已升了很多，除非業績有驚喜或大市繼續衝高，否則股價調整機會大。至於阿里巴巴，其股價表現未必與業績因素有太大關係，過去大多時間亦見落後其他新經濟股，而軟銀仍靠沽售阿里才可抵銷其他投資虧損，市場擔心軟銀繼續沽貨，近日只不過是旗下螞蟻金融引入新資金有進展，助其股價追上來，惟股價即時反應過大，現時不宜追入，回至75元才可考慮分注買入。

熊麗萍續指，京東除如其他新經濟股受惠美國加息壓力紓緩外，集團沒公布「雙11」具體交易數字未必是壞事，低調反而比高調好，但近日股價升得急，宜待跌至200元或以下才考慮。嗶哩嗶哩亦於近期低位升了不少，它與快手波幅都較大，中長線不值得吸納，今日再升不建議高追，而它每每調整較急，可跌至100元附近再考慮。

今日中概科技股普遍回吐，除嗶哩嗶哩及萬國數據等二線股造好外，重磅科技股均受壓，嗶哩嗶哩也由最多升近一成，大幅收窄至只升逾1%。



撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看