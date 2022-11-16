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【上海特寫】港青創業植物肉品牌　專為中式料理而生

16/11/2022

 

　　近年來，素食主義及環保思潮崛起，令植物肉這一創新食材備受消費者推崇。說到植物肉，許多人可能會想到Beyond Meat和Impossible Foods這樣的植物肉龍頭企業，又或者是星巴克、麥當勞等連鎖餐飲店推出的植物肉意面和漢堡。


　　仔細想來，市面上可見的植物肉多數用於西餐，中餐尤其是點心很少用到植物肉，因為中式點心的蒸、煮、燉等做法會把大豆製成的植物肉打散，而且市面上的植物肉也很難做出中式點心需要的肥瘦適中、伴有肉汁的口感。


　　在今年上海舉行的進博會上，記者就發現一間由兩個香港年輕人創立的植物肉品牌，專為中式料理供應植物肉，公司名叫「好食科技」。展台上擺放著包裝精美的餃子和燒賣，看上去似乎和超級市場里賣的差不多，但其實這些點心的內陷都是用植物肉做的。好食科技研發了一種名為Aromax的專有技術，用魔芋及椰子油經處理後製成植物脂肪，可以模仿肥豬肉風味，幫助植物肉實現「肥瘦相宜」的極佳的口感。

 

好食科技1

好食科技由两位創辦人吳卓軒（左）以及梁毓強（右）於2020年註冊成立，其植物肉點心品牌植廚產品包括冬菇素豬肉燒賣、韭菜素豬肉水餃、粟米素豬肉水餃、娘惹叻沙素豬肉煎餃、川香麻辣素豬肉煎餃等。（林雯婕攝）

 

　　好食科技創辦人梁毓強的家庭從事中餐生意，因此很早就熟悉了餐飲業。他在接受《經濟通通訊社》專訪時表示，2020年，他於英國帝國理工學院讀化工方面的博士回港後，發現風靡海外的植物肉並沒有用於港式餐飲。對於食品化工有一定研究的他便夥同另一創辦人吳卓軒，共同註冊了好食科技並研發出Aromax植物脂肪技術。


　　成立僅兩年的好食科技目前已經獲得了科技園兩個孵化器的資助，今年三月還獲得由戈壁合夥人Gobi Partners領投的1200萬港元的超額認購種子輪融資，力矩中國Lever China、日日煮DayDayCook和Brinc也都參與了本次融資。


　　好食科技現時的產品主要包括兩類，一類是向商家供應的植物豬肉原料，包括肉丸、肉餅、漢堡和碎豬肉等，客戶包括迪士尼、凱悅酒店等；還有一類就是面向零售的植物肉點心品牌植廚(Plant Sifu)，在點點綠、一田已經有售，但這些產品都還沒有進入內地。吳卓軒表示，此次好食科技來滬參加進博會，就是希望了解一下內地市場，做一下市場調研，並借此機會向國內市場推薦自己。目前來看，對好食科技感興趣的人不少，但只是相互初步的了解，商業機會可能還有待開發。

 

好食科技2

好食科技現時的產品主要包括兩類，一類是向商家供應的植物豬肉原料，還有一類就是面向零售的植物肉點心品牌植廚。（林雯婕攝）


　　對於未來發展，吳卓軒表示，未來仍會堅持做餐飲和零售兩個渠道，增加產品品類。在內地的發展計劃中，目前好食科技已東莞找到了一家工廠，作為素豬肉原料生產的基地，未來會將廣州作為銷售的試點，再發展到國內其他地方。另外，公司也在尋找國內可靠的代工廠把植物肉點心規模化生產，可能選在產業比較成熟華東或者華北。

 

撰文：經濟通駐滬記者林雯婕

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