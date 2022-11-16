【高息定存】本周暫8銀行加息 星展降門檻至5萬元年息4.5厘

本港銀行繼續以高息吸納存款，本周首3日，最少8家銀行上調港元定存息率。星展銀行周一（14日）將12個月港元定存息上調至4.5厘，6個月、3個月定存息則分別為4.4厘和3.5厘，最新將起存門檻由20萬元降至5萬元，適用於客戶透過網上銀行以新舊資金敘造。



另外7家在本星期加定存息的銀行中，暫以建行亞洲最為進取，12個月的港幣定存利率加至5厘，與華僑永亨看齊，但前者的起存額要100萬元，華僑永亨只需20萬元，亦沒有新客戶要求。



交通銀行起存額同樣需100萬元，3個月及6個月年利率分別為4.4厘及4.75厘。入場門檻較低的有信銀國際，本周將12個月定期息加至4.8厘，以1萬元新資金於網上開立即可。



傳統大行亦似乎不敢怠慢，匯豐最新12個月港元定存息率加至4.3厘，為發鈔行中最高，適用於尚玉及卓越理財客戶優惠。若以1萬港元起存額計，同為發鈔行的渣打香港及中銀的12個月定存息分別為4.1厘及4厘。



此外，恒生(00011)12個月定存息也加至4.1厘，起存額為1萬元新資金，須經網上銀行或手機Apps辦理。



表列各大銀行定存息率：

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

撰文：經濟通採訪組

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