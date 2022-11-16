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騰訊季績勝預期　實物分派美團作股息變相減持　豪擲133億回購

16/11/2022

　　騰訊控股(00700)周三（16日）收市後公布截至今年9月底止第三季業績，盈利表現好過市場預期，第三季共斥133億元回購股份。集團同時宣布，以實物分派美團(03690)作為中期股息；而騰訊總裁劉熾平即時辭任美團董事。騰訊股價績前造好，在連續三日回勇後，周三再收漲2.2%，報294.4元。

 


上季純利按季增1.15倍遠勝預期，本土遊戲收入跌7%


　　騰訊第三季非國際財務報告準則盈利錄322.54億（人民幣．下同），按年升1.6%，按季增長14.6%，優於市場預估；純利為399.43億元，按年增1%，按季更升1.15倍，更遠勝預期。


　　第三季收入按年跌1.6%至1400.93億元；毛利減少1.2%至619.83億元；經營盈利跌2.9%至515.93億元。


　　自內地出台未成年人保護措施後，騰訊的遊戲收入變動成市場焦點。集團第三季增值服務業務收入按年跌3%至727億元。當中，由於行業過渡性的挑戰導致付費用戶減少，本土市場遊戲收入下降7%至312億元；國際市場遊戲收入增長3%至117億元，或以固定滙率計算增長1%；社交網絡收入下降2%至298億元。


　　集團指，就單個遊戲而言，受未成年人保護措施影響，《王者榮耀》及《和平精英》的收入減少，而《英雄聯盟手遊》、《重返帝國》及《英雄聯盟電競經理》等最近推出的遊戲收入增加。


　　期內，網絡廣告業務收入按年下降5%至215億元。金融科技及企業服務業務收入增長4%至人448億元。微信及WeChat的合併月活躍帳戶數約為13.09億戶，按年增加3.7%。


騰訊第三季共斥133億元回購4284萬股


　　騰訊在業績中透露，截至9月底止三個月內，公司於聯交所以總代價約132.6億元（未計開支）購回4284萬股股份。購回的股份其後已被註銷，解釋進行回購旨在長遠提高股東價值。


「10送1」實物分派美團 每手相當於獲派1623元


　　騰訊近年積極減少對其他科技公司的持股，繼去年底宣布向股東實物分派京東（09618）作股息後，周三再宣布以實物分派美團作為中期股息。


　　騰訊指，會以每10股騰訊獲發1股美團B類普通股基準，向名列股東名冊上股東的持股比例，分派約9.58億股美團的特別中期股息。騰訊總裁劉熾平亦即時辭任美團非執行董事一職。


　　騰訊稱，待分派的9.58億股美團B類普通股相當於集團持有美團B類普通股約90.9%；及於2022年10月31日美團已發行股份總數約15.5%。集團又解釋，會在投資公司的財務實力、行業地位和投資回報已達到穩健水平時擇機退出投資，而美團目前已達有關情況。


　　按美團周三收市價162.3元計，騰訊每手100股，即每手騰訊股東可收10股美團，價值約1623元。


美團：延續與騰訊現有戰略合作協議


　　而美團其後發公告指，分配完成後，在此次分配中獲得公司股份的騰訊股東將成為美團股東；強調將與騰訊維持互惠共贏的商業合作關係，包括延續現有的戰略合作協議。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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