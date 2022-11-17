騰訊季績勝預期獲大行唱好先升後跌 美團遭分派作中期特息急挫半成

繼之前分派京東(09618)股份後，騰訊(00700)昨日(16日)公布業績同時，宣布實物分派美團(03690)股份作特別中期股息，變相大手減持美團，美團今日(17日)一開市即捱沽，低開6.35%報152元。而騰訊業績勝預期兼豪派美團股份，獲多間大行唱好，大多予目標價400元以上，今日開升1.43%報298.6元，惟之前炒業績累積升幅已大，股價很快便掉頭向下隨大市調整。

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每10股派1股美團總值逾1500億 分派回報率達5.5厘



騰訊宣布特別中期股息，將按合資格股東持有每10股股份，獲發1股美團B類普通股基準。待分派的9.58億股美團B類普通股相當於集團持有美團B類普通股約90.9%，及於10月31日美團已發行股份總數約15.5%。以美團昨日收市價162.3元計，分派總貨值達1555億元，騰訊在美團的持股將由17%大減至1.55%，接近清倉。

分派回報方面，以騰訊昨日收市價294.4元及美團收市價162.3元計，每手100股騰訊可獲價值1623元美團股票，回報率達5.51厘。有關分派將於明年1月5日除淨，並在3月24日派發，股東欲享分派權利，最後買賣騰訊日期為1月4日。

騰訊：美團盈利前景吸引 維持現有戰略合作協議



騰訊認為，實物分派符合公司及股東利益，並相信美團現已達致財務實力、行業地位和投資回報已達到穩健水平等情況，因此是向合資格股東轉讓所持美團大部分權益的適當時間，另實物分派將使合資格股東能有彈性地自行決定參與投資美團股份的程度。騰訊又指，儘管進行實物分派，公司及美團將繼續保持雙方互利的業務關係，包括通過其持續的戰略合作協議，惟鑑於減少於美團的投資，騰訊執行董事兼總裁劉熾平已辭任其於美團擔任的非執行董事一職，昨日起生效。



另騰訊首席戰略官James Mitchell表示，美團在外送平台具有行業地位，集團目前投資美團的內部回報率達到約30%的良好水平，加上美團加大社區團購和其他新業務的投入，具有長遠盈利前景，符合集團逐步減少投資的策略，因此決定向股東實物分派美團股份。劉熾平則指，騰訊和美團的機構投資者基礎一定程度上有重疊，相信分派美團股份後，部分投資者可能賣出股份，但有更多投資者會像自己一樣長時間持有美團股份，因為盈利前景吸引。

高盛料騰訊盈利第四季加速 惟微降目標價至432元



昨日騰訊同時公布第三季業績，純利為399.43億人民幣，按年增1%，按季更升1.15倍，遠勝市場預期；收入則按年跌1.6%至1400.93億人民幣，毛利減少1.2%至619.83億人民幣，經營盈利跌2.9%至515.93億人民幣。而第三季非國際財務報告準則盈利為322.54億人民幣，按年升1.6%，按季增14.6%，也好過市場預期。另公司第三季於聯交所以總代價約133億港元購回4284萬股股份，其後註銷。

高盛發表研報指，騰訊在成本控制下利潤率改善，第三季盈利表現勝預期，廣告和海外遊戲收入尤其強勁，預期盈利表現將於第四季加速，料季度純利按年增長18%；加上內地遊戲渠道有望於明年放寬，而雲和金融科技業務的利潤增長復常，均為騰訊明年開闢一條漸進且具持續性的盈利恢復路徑，維持「買入」評級，惟行業仍受宏觀市場疲弱拖累，同時缺乏重磅新作登場，目標價由439元稍為調低至432元。





花旗則指，騰訊第三季利潤勝預期，及分派美團股份屬雙重正面因素，上調其目標價3.25%，由400元升至413元，重申「買入」評級，相信收入將於明年重新加快增長。另美銀指騰訊第三季收入符合預期，多個關鍵領域均有增長，惟由於遊戲收入增長放緩，將目標價稍由484元下調2%至474元，維持「買入」評級。

野村：分派美團有助刺激對騰訊市場情緒 料美團短期現沽壓

野村表示，騰訊整體季績符合預期，而實物分派美團作股息相信有助刺激市場情緒，維持目標價420元及「買入」評級。儘管預計騰訊會剝離總價值逾1000億美元投資組合的一部分，以為股份回購及海外收購提供資金，但對騰訊先出售美團感到驚訝，因美團對騰訊的移動互聯網生態系統有強大的協同效應，同時雙方似乎沒有任何重疊服務，或會引發騰訊與其他投資公司的潛在競爭。而就美團而言，此次騰訊撤資會令公司短期出現沽壓，但對業務影響輕微。



另花旗指，在騰訊派息減持美團後，相信接近派送日時美團會有沽壓。預期部分投資者計劃沽出股票，以鎖定利潤。

不過，仍相信騰訊派息並不反映騰訊憂慮美團基本面增長前景，反而經歷騰訊8年策略性投資以後，確立美團行業地位及穩定的營運能力，維持美團「買入」評級，目標價200元。

林家亨：騰訊受困大股東沽貨 美團遭分派對股價影響大

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，騰訊業績算交到功課，有幾個指標都好過市場預期，其中純利達399億人民幣，預期不過是251億人民幣，而過去半年沒新遊戲上版，營收下滑已在預期內，但也只少於預期1%，未來如有新遊戲上版，營收便可改善。另遊戲只佔業務一部分，其他如金融投資仍有升幅，業務未來應會有溫和升幅，而早前股價跌至200元後南非大股東也公布停止沽貨，故最大阻力在於大股東沽貨而非業務轉壞。

至於騰訊派美團股份作股息，林家亨指對美團股價有很大影響，之前騰訊是美團最大股東，最多持有19%股份，分派出來後南非大股東自然接貨最多，他可選擇不沽騰訊而改為沽美團或京東(09618)，料其日後需要錢時就看哪隻股價靚就沽哪隻，不過他沽貨也有策略，之前沽騰訊也講明以市面成交3至5%沽，故美團股價跌回100多元機會不大。至於騰訊股價，由於南非大股東母公司財困，故當有靚價出現仍會沽貨，騰訊300元以上仍會受此因素纏繞，不宜追貨，有貨亦可先沽出，可跌至290元才再考慮。

美團半日跌5.67%收報153.1元，成交63.18億元；騰訊則跌2.31%報287.6元，最多曾升1.7%至299.4元，成交110.27億元。其他科技股亦普遍下挫，阿里(09988)跌4%報75.65元，京東跌3.01%報206.4元，網易(09999)跌10.9報101.4元，百度(09888)跌5.95%報90.85元，小米(01810)跌4.55%報10.08元。

(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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