亞洲知識產權營商論壇載譽歸來 促進業界專家及商界合作拓商機

香港回來了！隨着疫情穩定，本港舉行的國際級盛事一浪接一浪，繼早前有國際金融領袖投資峰會、國際七人欖球賽等等，隨之而來的第12屆亞洲知識產權營商論壇亦將於12月1至2日舉行的，論壇會以「共建創新價值 開拓嶄新領域」為主題，匯聚世界各地的知識產權專家及商界領袖，共同探討亞洲知識產權市場的最新發展。

去年的線上論壇集合超過1.4萬名來自超過45個國家及地區的觀眾；今年論壇會回歸到香港會議展覽中心的現場，在網上和線下雙軌並行。

重頭戲是首日早上的全新環節「政策對話」，演講嘉賓包括有世界知識產權組織總幹事鄧鴻森、世界貿易組織知識產權部總監Antony Taubman、亞太區經濟合作組織知識產權專家小組主席Kyo-sook Choi、歐洲專利局局長António Campinos等，就如何創造可持續發展知識產權生態圈交換意見。

世界貿易組織知識產權部總監Antony Taubman

而為了促進業界交流、加強知識產權商業化，首度與香港生產力促進局合辦「創科營商廊」（Innovation & IP Market），提供一站式的創新平台，加强創科、知識產權業界及企業之間的交流各大學、研發中心和初創企業展示最新的科研成果及發明，讓業界及商界領袖共同探索商機。

創科營商廊包括 Inno Showcase、科技諮詢會客室 （Tech Consultation Salon）及公開論壇。Inno Showcase 為知識產權擁有者提供創新平台，讓來自科大、中大、理大、浸大、納米及先進材料研發院以及初創企業展示 30 多項可應用於製造、建築、房地產開發、交通、能源、醫療保健和美容等範疇的本地創新項目；而透過科技諮詢會客室，行業顧問會為企業提供一對一科技諮詢服務，致力協助解決技術問題，提升企業競爭力；公開論壇則會有知識產權及科技業界代表分享如何實踐技術轉移及科技商品化。

今次論壇是回歸25周年慶祝活動之一，特首李家超亦在其首份施政報告中提到，希望透過論壇推廣香港的知識產權貿易及專業服務，預期論壇將帶來具前瞻性和實用的行業觀點，為知識產權市場開拓嶄新領域。

一連兩日的線上線下論壇還有很多精彩的活動，無論是中小企業、專業人士、服務供應商或投資者，都歡迎報名參加。

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