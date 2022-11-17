《午市前瞻》騰訊下個減持目標料為快手 美團網易廿天線可博反彈

恒生指數半日收報17794，跌461點或2.53%，主板成交776.81億元。恒生中國企業指數報6042，跌183點或2.95%。恒生科技指數報3622，跌182點或4.81%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報287.6元，跌6.8元或2.31%，成交110.27億元;美團收報153.1元，跌9.2元或5.67%，成交63.18億元;阿里巴巴-SW收報75.65元，跌3.15元或4%，成交34.93億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

(網上截圖)

張智威：裂口頂16800有支持

騰訊(00700)宣布派發特別中期股息，繼分派京東(09618)後，今次終於向美團(03690)開刀，持有每10股騰訊股份，獲發1股美團B類普通股，總派發股數相當於騰訊持有美團B類普通股約90.9%，及美團已發行股份總數約15.5%；美團及騰訊股價受壓，連帶網易(09999)及阿里(09988)績前亦見龐大拋售壓力，恒指曾跌逾500點。



信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，恒指11月以來大升3700點，現時回吐幾百點屬正常反應，亦不用憂慮恒指升勢完結。他指目前可先以11月10及11日的上升裂口頂部約16800為支持位，認為恒指目前難以跌穿該水平。

快手易鑫勢遭沽 閱文風險細



美團遭騰訊變相大幅減持後股價受壓，但跌幅相對當時京東被分派出時為小，張智威解釋主要有兩個原因，其一如今美團股價低殘，下跌空間未如當時的京東大；其二是京東被減持時，市場預期美團將成為下一個被沽的頂頭大熱，而期間亦三度傳出騰訊即將減持美團，即使騰訊三度否認，市場亦早已做好準備，所以今日舊傳聞成真後的震撼力亦較細。



張智威估計，受反壟斷政策影響，騰訊下一個減持目標仍是科技股，當中較大機會是快手(01024)或易鑫(02858)，因為兩股規模較大，若減持對象規模太細亦無意義；另外閱文(00772)並不完全是科技股，減持風險亦較細。



騰訊分拆未完不宜博



騰訊業績好過市場預期，第三季純利純利為399.43億人民幣，按年增1%，按季更升1.15倍。張智威指業績的確好過預期，但純利按季倍增只是由於低基數效應，並非業務大幅改善。而且今次業績重點在於減持美團，外界憧憬反壟斷氣氛消散，但騰訊仍於此時減持美團，變相令人覺得即使業績較佳，分拆因素猶在，而且分拆後的收益不能計入業績，或會進一步削弱盈利。



部署方面，張智威指當時京東被減持拖累大跌後，曾有較大反彈力度，預料美團亦有反彈空間，建議可於20天線142.8元入手博反彈；而騰訊分拆利淡因素未停，值博率反而較美團為細。另外，網易上午曾跌逾13%，張智威指，據過往經驗，績前大跌於公布業績後亦可以炒反彈，建議可於20天線95.8至96元小注博反彈。

騰訊以派發美團作特別股息，美團今早曾挫近7%。 (經濟通HV2報價系統截圖)

騰訊第三季純利微增1%，股價今早高開低走。 (經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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