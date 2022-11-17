股神買台積電預示芯片股見底？ 除中芯外還有其他選擇？

全球最大的芯片製造商台積電(TSM)雖年內股價回落近四成，但最新季度卻獲股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡及全球最大對沖基金橋水增持，可能預示芯片股股價已見底，帶動本港上市同業也曾於本周初急升過一日，但往後即再走弱隨大市調整，其中中芯國際(00981)繼續受困美國制裁，近日公布的季績也遜於市場預期，不知跌至甚麼價位才值得考慮，還有沒有其他選擇呢？

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巴郡披露斥41億美元買台積電 橋水也增持21萬股

巴郡近日披露截至9月底止持倉，第三季買入約6010萬股台積電美國預託證券(ADR)，共計41億美元(約321億港元)，為巴郡罕有對科技企業的大額投資，是其前十大重倉股之一。全球最大對沖基金橋水也披露，於第三季淨增持21萬股台積電ADR，價值約1417萬美元。

巴菲特投資的公司一般具競爭優勢、長期增長前景及低估值，而台積電可說三者俱備。台積電是全球最大半導體製造商。Statista的數據顯示，台積電今年第一季的半導體產量佔全球比例高達53.6%，在高端芯片市場佔有率更高，幾年前已成功超越英特爾(Intel)。成為行業龍頭後，台積電擁有定價權，在原材料價格上升下，過去一年不僅有能力向客戶提價，且堅持預付款項。而台積電股價過去一年下跌近五成，目前市盈率約15.5，預期市盈率只有12.5。另值得一提，蘋果是巴郡第一大重倉股，而台積電是蘋果供應鏈上的重要一環，生產蘋果的Bionic iPhone處理器以及M系列的平板電腦芯片。

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據報美國擬將10多家華企列實體清單 包括長江存儲

另方面，據外電報道，美國商務部官員將於下周一(21日)宣布，如果美國未能於12月6日前完成對內地存儲芯片製造商長江存儲(YMTC)及10多家中國企業的終端用途實地檢查，便可能將有關企業列入實體清單。進入實體清單意味著若無得到美國商務部的許可，美國企業不可以再向這些實體出口技術。



標普發表報告指，美國升級先進半導體對華出口禁令，在科技產品需求下行周期，部分科技巨頭的銷售和供應鏈前景將因此面臨不確定性，新的限制措施將對全球大型科技企業包括英特爾、英偉達、台積電、三星電子等的在華銷售和運營造成衝擊。另據報蘋果公司準備開始從美國亞利桑那州正在興建的一家工廠採購芯片，顯示公司正削減對亞洲生產線的依賴，蘋果還可能會擴大對歐洲工廠的晶片採購。

中芯季績遜預期 指美國出口管制不利生產營運



受美國制裁影響，中芯早前公布的季績也差過市場預期，公司第三季純利約4.71億美元，低於市場預期的4.897億美元，同比升46.5%，環比跌8.5%；收入約19.07億元，低於市場預期的19.3億元，比第二季升0.2%，同比增長34.7%；毛利約7.42億元，同比升58.6%，環比跌1.1%；毛利率環比降0.5個百分點至38.9%。中芯又稱，四季度受手機、消費領域需求疲弱，疊加部分客戶需要緩衝時間解讀美國出口管制新規而帶來的影響，營業收入預計環比下降13%到15%。毛利率介於30%至32%的範圍內。

美國10月初在半導體製造和先進計算等領域對華升級出口管制措施，禁止中國晶片製造商出口先進微晶片以及生產先進晶片的設備。中芯國際聯合首席執行官趙海軍表示，新一輪美國出口管制規則將對公司的生產營運構成不利影響。

摩通：中芯第四季指引遠遜預期 予目標價18元



摩通發表報告表示，中芯第四季業績指引遠低於市場預期，公司預期第四季收入將按季跌13%至15%，跌幅高於該行預測的8%，並預期毛利率將按季收縮至30%至32%，亦低於摩通估計的34.6%。半導體行業的庫存調整期開始，將影響訂單及產能利用率，預期庫存調整將在明年上半年繼續見效。預計中芯產品將從今年第四季開始出現降價， 導致明年毛利率壓力顯著，維持「中性」評級，估計短期內去庫存及監管擔憂下，股價可能會維持區間波動，給予目標價18元。

富瑞則指，中芯第三季盈利及收入略遜預期，第四季的指引疲弱，相信是由於下游需求疲軟及可能升溫的中美科技戰帶動，將目標價由25.28元下調至18.76元，評級亦下調至「持有」，但任何支持半導體行業的政府新政策也有可能導致公司股價短期上漲。

野村偏好華虹多於中芯 華虹第三季純利倍升

另野村表示，中芯第三季業績大致符合預期，但集團管理層提到新一輪美國出口管制規則將對公司的生產營運構成不利影響。而中芯增加全年資本開支至66億美元，同時計劃積極擴大未來5至7年的12英寸產能，將為集團的產能利用率和毛利帶來壓力，維持「中性」評級，目標價由20元降至17.5元。在港股半導體板塊中，偏好華虹半導體(01347)多於中芯，因憧憬其A股上市，受美國出口管制的影響也相對較小。

提起華虹，公司上周亦已公布季績，第三季純利1.04億美元，按年升1.04倍，每股基本盈利8美仙，較去年同期增加1.05倍。期內收入6.3億美元，升39.52%；毛利2.34億美元，升91.45%。

熊麗萍：台積電具優勢非港芯片股可比 中芯16元可買

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍認為，股神增持台積電與其以往趁低吸納的投資策略一致，台積電股價由高位跌了六成，最近雖稍有反彈，今年仍累積四成跌幅。而台積電跌了那麼多，緣於之前覺得芯片需求很大，加上疫情令物流產業鏈出問題，現時芯片存貨反而過多，經濟增長及消費卻放慢，股神買入可能是一個很長線的投資，與一般股民不同。另台積電與香港上市那幾間芯片公司不同，其代工生產佔全球五成以上具有優勢，中芯在美國制裁下卻做不到先進制程芯片。股神增持台積電只帶出芯片股可能見底訊號，稍為利好投資氣氛。

熊麗萍又指，中芯暫仍未到吸納時間，公司早前公布完第三季業績，就將第四季收入及毛利率等各方面預測調得更低，反映行業起碼還有一兩季才見底。不過，中芯股價不怎麼急跌，主要於區間上落，跌至16元多才可買，升至18元已很好；華虹沒受美國制裁那麼大影響，短線較值博，但因分拆因素已升了不少。

中芯今日收市跌1.36%報17.4元，華虹則跌0.73%報27.4元。至於其他芯片股，上海復旦(01385)升4.37%報39.45元，宏光半導體(06908)跌5.03%報3.4元。ASMPT(00522)無升跌報57.55元。

(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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