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前海致力建設四大集聚區

21/11/2022

　　前海最近主辦了2022年全球招商大會，展示前海的改革創新方向、優化營商環境的成果，並發佈了「前海全球服務商計劃」，向八大全球服務商發出「邀請」。未來前海將加快打造四大集聚區，幫助全球服務商在前海迅速落戶發展。

 

四大產業集聚區 匯聚創新資源

 

　　大會展示了前海改革開放的方向，前海會根據市場和企業的需求，進一步放寬規則、管理和制度標準，令投資和貿易更加便利。前海將會建設一批現代服務業載體，通過打造產業集聚區的方式建立服務體系，提供產業空間、加強企業間聯動，打通產業鏈上下游。前海將從交通設施、企業合作、資質互認和人才流動等方面加強深港企業融合發展。為了令港人港企獲得更好的生活體驗，前海也致力於完善商業、醫療、教育、文化配套。筆者認為，這樣的發展方向既有國際化的格局與視野，又具備了生活上的貼心與細緻。相信前海一定會讓前來發展的港人港企，不單感受到前海自貿區的商機與繁華，更體會到前海的細心及溫暖。

 

 

　　招商大會向金融、商貿物流、信息服務、科技、文創、商務服務、公共服務、航運服務這八大服務商發出了招商邀請。前海也將會優化產業空間，服務於企業的發展，提出要打造「四大集聚區」。依託前海深港國際金融城打造「風投創投集聚區」，80萬平方米的產業空間，涵蓋「募投管退」全流程。前海目前已有16家天然氣貿易企業落地，年內將達20家，落地資本達120億元。未來前海將會加速打造「天然氣貿易集聚區」，支持企業總部、訂單中心、結算中心落戶前海。打造「跨境電商集聚區」，培育平台、打造輻射全球的跨境電商樞紐。現時前海已有7家深港、深澳聯營稅務師事務所，將完善行業規管，打造「涉稅服務業集聚區」。此外，前海更推出了「前海集聚區政策」，企業可線上匹配符合和推薦的扶持政策。

 

當日投資額超千億 項目來自多個行業

 

 

　　前海的地理位置、營商環境和支持政策吸引了眾多企業投資佈局。招商大會當天，一批來自金融、現代物流、科技服務、信息服務、專業服務、文化創意等產業領域的重點港資項目和世界五百強企業落戶。包括中石化產融、山能租賃、中海油能源、大新銀行深圳分行、灣島細胞科技等企業及項目，總投資額超過1200億元。

 

洪為民 前海管理局香港事務首席聯絡官

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