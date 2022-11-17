《神州經脈》首十月FDI增速續緩 中國又拋美債 滬指守三千一

內地本土確診及無症狀感染新冠病毒個案按日再升15%至2.3萬宗，創4月22日以來新高，官媒《人民日報》以署名「仲音」的專欄文章力撐動態清零政策。市場早段見震盪，少量外資流出，滬綜指一度挫1%失守三千一，惟午後多個信息科技概念拉漲，陸股通恢復流入，滬指全日跌幅收窄至0.15%，報3115.43點，深成指軟0.13%，創業板指跌0.71%。

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陸股通淨流入14億元（人民幣．下同），兩市全日成交9131億元，按日減少3.1%。



人行發布第三季度貨幣政策報告，特別提到通脹風險，稱高度重視未來通脹升溫的潛在可能性，特別是需求側的變化，要不斷做好國內糧食穩產增產、能源市場平穩運行的有利條件，做好妥善應對，保持物價水平基本穩定。人行表示要加大穩健貨幣政策實施力度，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模合理增長，為鞏固經濟回穩向上態勢、做好年末經濟工作提供適宜的流動性環境。



中央經濟工作會議預定12月中召開，這是中共二十大召開後的第一個全國性會議，將部署明年經濟工作。據《路透》引述中國政府顧問表示，他們將建議將明年的經濟增長目標定在4.5%至5.5%。



今日新聞精選



1. 商務部公布，2022年1-10月，全國實際使用外資金額10898.6億元人民幣，按可比口徑同比增長14.4%，折合1683.4億美元，增長17.4%，增速較1-9月繼續放緩1.5個百分點。從行業看，服務業實際使用外資金額7988.4億元人民幣，增長4.8%。高技術產業實際使用外資增長31.7%，其中高技術製造業增長57.2%，高技術服務業增長25%。1-10月，中國對外非金融類直接投資6274億元人民幣，同比增長10.3%（折合943.6億美元，同比增長7.3%）。商務部同時公布，以美元計算，1-10月承接服務外包合同額2360億美元，執行額1621億美元，同比分別增長17.0%和15.6%。對於近期中國對美國出口增速下行明顯，商務部發言人束玨婷表示，今年1-10月，中美雙邊貨物貿易額6398.3億美元，同比增長5.1%，其中對美出口增長6.6%。中美經濟高度互補、深度互融，雙邊經貿合作健康穩定發展有利於中美兩國，有利於整個世界。雙方應共同努力，為經貿合作創造氛圍和條件。



2. 英國政府16日下令，以國家安全為由，要求一家中國國有企業出售對英國最大芯片廠的大部分股權。中國半導體企業聞泰科技(滬:600745)旗下的安世半導體（Nexperia）去年7月以6300萬英鎊收購英國最大芯片廠，英國政府引用今年初通過的《國家安全和投資法》，對交易進行審查，認為在收購案之後工廠的半導體技術發展，可能會削弱英國，因此下令安世半導體出售86%股權，令公司持股量回到收購前的14%。此外，中國國家主席習近平早前與荷蘭首相呂特（Mark Rutte）在印尼峇里20國集團（G20）會議期間舉行了雙邊會談，敦促荷蘭不要將經貿問題政治化，維護全球產業鏈供應鏈穩定。最新消息是，習近平邀請呂特明年到訪北京。根據荷蘭統計局CBS的數據，中國是荷蘭第二大貿易夥伴，僅次于德國。荷蘭最大的企業ASML，2021年向中國客戶銷售的半導體設備超過20億歐元（21億美元）。



3. 內地新冠疫情繼續蔓延，周三（16日）新增本土確診及無症狀感染合計23132宗，按日再升15.3%，連兩日破2萬例，同時創4月22日以來新高。一線城市廣州的新冠本土疫情形勢更趨嚴峻。廣東省衛健委通報，廣州16日新增本土確診病例275例，新增無症狀感染者8486例，合計實際新增陽性8761例，較前一日的6296例續增近四成。廣州海珠區官微發布，決定將11月13日發布的《海珠區關於繼續強化部分區域疫情防控措施的通告》延續實施至11月19日24時。此外，廣州市荔灣區亦決定自11月17日零時起，在全域加強社會面管理。上海衛健委通報，周三上海新增本土新冠確診病例2例和無症狀感染者11例，均在隔離管控中發現。官媒《人民日報》發表署名「仲音」的專欄文章，稱正因為始終堅持動態清零，才保證了極低的發病率和病亡率。單從發病率和病亡率兩個指標看，中國人受到疫情的影響是全球最小的。文章指，寧可暫時影響一點經濟發展，也不能讓人民群眾生命安全和身體健康受到傷害，尤其是要保護好老人、孩子。



4. 俄烏戰爭升級危機暫緩，美元周三走低，歐元和英鎊等歐洲主要貨幣上揚。紐約尾盤美匯指數回落至106.28。人民幣中間價止步四連揚，暫時脫離一個月半高位；即期匯率（CNY）周四（17日）早上低開113點子，全日瀉482點，收報7.1291，兩日累挫逾900點，收盤價創11月10日以來一周低。交易員稱，隔夜公布的美國零售銷售數據強勁加上美聯儲官員鷹派發言，市場料繼續博弈美聯儲加息前景，美匯小幅走高，而且國內疫情持續蔓延也拖累人民幣走勢。興業研究最新觀點認為，本輪美元兌人民幣趨勢上行尚未見頂，但隨著人民幣相對美元指數均衡乃至進入低估區域，行情流暢度下降。美國財政部報告顯示，中國9月減持382億美元美國國債，在連續兩個月小幅增持後重啟拋售，9月持有規模降至9336億美元，為2010年6月以來最低水平，且是連續五個月持有量低於1萬億美元。此外，人行發布三季度報告表示，人民幣具有堅實基礎，繼續在合理均衡水平上保持基本穩定，並重申了堅決平抑人民幣匯率大起大落的立場。



5. 近期全國多地出現疫情，廣東等外貿重鎮較為嚴重，料對四季度中國外貿帶來影響，商務部新聞發言人束玨婷表示，今年前10個月，中國外貿總體穩中有進，進出口總額、出口總額、進口總額均為歷史同期新高。近幾個月來，受外需走弱、地緣政治、疫情散發等因素影響，月度進出口增速有所放緩，這與全球經濟和貿易總體走勢基本一致。進入四季度，外部環境更加復雜嚴峻，不確定不穩定因素增多，外需不足成為突出挑戰，同時去年底高基數影響逐步顯現，外貿進出口將進一步承壓。束玨婷又指，應當看到，中國外貿發展仍然具備有力支撐，外貿產業基礎良好，企業履約、創新能力不斷增強，穩外貿政策效應持續釋放，國際航班班次明顯增多，四季度外貿運行將繼續保持在合理區間。



6. 中國債券市場出現逾兩年來最嚴重的大跌，促使投資者大量贖回配置固定收益類資產的銀行理財產品，據外電引述知情人士透露，至少有5家銀行應監管部門要求，在過去幾天中向人行和銀保監報送了流動性狀況和潛在風險，以及針對投資者大額贖回理財產品的應對舉措。報道引述一位來自監管方面的知情人士稱，近期流動性狀況會保持平穩。周四的公開市場操作並顯示，人行加大了投放資金的力度。人民銀行周四進行1320億元7天期逆回購周四淨投放1230億元，本周四天已累放水2090億元。內地疫情持續下的防控、房地產領域密集出台新政，疊加持續邊際趨緊的資金面，中國債券市場大跌，短短幾個交易日的累計跌幅驚人。而近期理財產品出現淨值回撤，主要就是因為理財產品投資的是債券市場。中銀理財、中郵理財、興銀理財、民生理財等多家理財公司已紛紛公開發聲，呼籲投資者保持冷靜，並安撫投資者稱對債市影響可控。



7. 最高人民法院周四舉行加強反壟斷和反不正當競爭司法新聞發布會。最高法知識產權法庭副庭長朱理稱，新的反壟斷民事訴訟司法解釋公開徵求意見稿將在近日公布。他介紹，2022年6月24日新修改的反壟斷法通過後，為適應反壟斷法的修改，最高法加快了新的反壟斷民事訴訟司法解釋的制定。新司法解釋稿將根據修改後反壟斷法的規定和數字經濟等新業態發展狀況，重點新增有關反壟斷實體審查判斷標準和互聯網平台行為規制內容。最高人民法院知識產權法庭副庭長郃中林表示，加強對平台經濟、核心技術、醫藥通信等重點領域和關鍵環節的司法力度，嚴厲打擊壟斷協議行為，有力制止濫用市場支配地位行為，遏制濫用行政權力排除、限制競爭行為，消除市場封鎖，推進建設全國統一大市場，營造有利於科技創新和公平競爭的良好環境。最高人民法院民事審判第三庭庭長林廣海表示，要進一步加強反不正當競爭司法審判工作，維護有利於創新發展的公平競爭市場環境。



8. 國際房地產顧問高力國際周四發表的報告稱，上半年亞太區主要房地產市場在高通脹及利率上揚下投資氣氛受壓，但隨著多國放寬旅遊及防疫限制，支持市場交投。其中，中國主要市場於第三季錄得房地產交易額47.9億美元，大部分來自商業房地產。在內地主要市場中，上海于第三季的交易額佔比最大，達35.3億美元；其次為華南的深圳與廣州，錄得交易額6.16億美元；至於北京則以5.77億美元的交易額居第三位。高力全球資本市場董事Chris Pilgrim稱，根據目前的市場狀況，仍然看到整個亞太地區的長期投資機會。此外，據內媒引述中指研究院數據指，截至周三，內地房地產債務展期規模已達1505億元，涉及相關房企40家，此外約有17家企業計劃推出債務重組方案。至於上海票據交易所信息顯示，前三季度累計有36家房企美元債違約，較2021年全年增加24家，涉券規模550億美元，較2021年全年增加368億美元，上月以來再有多家房企接到債權人清盤呈請。據《路透》引述知情人士表示，中國恒大(03333)計劃用境內資產作為籌碼，爭取境外債權人批准債務重組方案。



9. 新西蘭政府發言人周四表示，新西蘭總理阿德恩預計將於周五（18日）在亞太經合組織（APEC）會議期間與中國國家主席習近平會晤。該發言人稱，此次會晤「目前已經得到確認」。這將是雙方2019年以來的首次會面，他們曾在2021年通過電話交談。另據《新華社》周四中午報道，習近平周四上午結束20國集團（G20）會議後離開印尼峇里，赴泰國曼谷出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議並對泰國行訪問。此外，習近平周二（15日）在印尼峇里出席二十國集團峰會期間，與加拿大總理杜魯多進行非正式會談約10分鐘，是兩人超過三年來首次會面。兩人隔天再度碰面時，習近平當面批評杜魯多向傳媒透露兩人早前的談話內容。杜魯多在雙方首次會面後透露，加國對中國在當地的「干預活動」表達關切，包括加拿大2019年選舉。在北京，外交部發言人毛寧在例行記者會上回應此事稱，談話很正常，不認為這是一種威脅，雙方各自表達立場。外交部並指，中方從不干涉他國的國內事務，只要是在平等的基礎上舉行，中方都支持坦誠交流。發言人重申，造成當前中加關係現狀的責任在於加方。



10. 經歷一系列強監管後，遊戲行業終迎暖風，官媒人民網發布《人民財評：深度挖掘電子遊戲產業價值機不可失》一文，指電子遊戲早已擺脫娛樂產品的單一屬性，已成為對一個國家產業布局、科技創新具有重要意義的行業。除此之外，騰訊首席戰略官James Mitchell安撫投資者，表示相信其下一個大型遊戲將很快獲得批准發布。指騰訊將受益於新的遊戲版號和經濟走強的大環境，實現營收顯著且可持續地加速增長。預計未來將相對快地發放更多商業遊戲的遊戲版號。此外，美國電子遊戲開發商暴雪娛樂16日發布聲明稱，由於沒有達成符合暴雪運營原則和對玩家及員工承諾的續約協議，公司同網易(09999)的現有授權協議在2023年1月23日到期，將暫停在中國內地的大部分暴雪遊戲服務。網易方面表示，公司一直在盡最大努力和動視暴雪談判，希望推進續約。經過長時間的談判，仍然無法就一些合作的關鍵性條款與動視暴雪達成一致。

撰文：經濟通中國組

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