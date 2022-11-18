【虛幣世界】市場消化FTX事件，幣安出手收購Voyager

市場目前正消化FTX相關事件，投資者目前正關注幣安的收購項目，Coindesk引述消息人士稱，幣安旗下美國分支，計劃收購申請破產保護的加密貨幣貸款商Voyager Digital，Voyager的VGX代幣最近上漲了48%以上。Voyager於7月申請破產保護；直到9月初，FTX與Voyager達成協議，FTX斥資14.2億美元收購Voyager資產，不過自FTX同樣申請保護後，Voyager相關交易則取消。



加密貨幣普遍走勢平穩，XRP最近上漲了近3%，meme幣DOGE和SHIB小幅下跌；另外幣安和 OKX 暫停了對兩大穩定幣USDC和USDT的Solana區塊鏈版本，雖然幣安表示只是暫停了在Solana上的USDC和USDT存款，直至另行通知，但OKX進一步指它將在世界標準時間週四3:00下架這些代幣。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報16935.20(美元．下同)，升1.45%(24小時比較．下同)；以太幣現報1215.00元，升1.22%；艾達幣報0.3287元，升1.11%；瑞波幣報0.3864元，升1.18%。



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